Agos ed Energica Mc, accordo per mobilità sostenibile

FVG – Agos, società finanziaria leader nel mercato automotive, ha perfezionato un accordo con Energica Motor Company spa al fine di offrire soluzioni di finanziamento ad hoc per l’acquisto dei motoveicoli elettrici prodotti dall’azienda.

#agosnonsiferma e continua a dimostrare il suo impegno per la promozione di una mobilità sempre più sostenibile, il cui ruolo chiave è riconosciuto dal green new deal europeo. Energica Motor Company spa, in questo senso, è la prima e unica azienda nel settore della produzione di moto elettriche ad alte prestazioni. Una società nata dall’esperienza del Gruppo CRP, storico marchio modenese che da sempre valorizza aspetti quali l’innovazione e il rapporto con il territorio.

Agos supporterà i concessionari ufficiali Energica attraverso importanti programmi promozionali in accordo con la Casa madre e campagne di finanziamento che si propongono di agevolare l’acquisto dei modelli Energica da parte dei clienti.

“La transizione energetica dei clienti attraverso la scelta di partner con elevata performance ambientale e tecnologica rappresenta per Agos una priorità, in linea col proprio piano strategico 2020-22 – ha dichiarato Valerio Papale, Agos Automotive Network Director. Questa partnership nasce da un tratto comune che condividiamo con Energica Motor Company: coniugare la sostenibilità ambientale con quella economica attraverso l’offerta di prodotti d’eccellenza.”

“L’importante partnership con Agos sarà molto vantaggiosa per il cliente finale che potrà avvalersi di un veicolo Energica con un finanziamento a tasso zero fino al 30/06/2020” – afferma Giacomo Leone Energica Sales & Field Marketing Director. “Insieme alla sensibilità crescente verso l’elettrico, lo switch sarà ancora più semplice ed immediato. Nei prossimi mesi proporremo offerte tagliate su misura per il cliente Energica e offerte simili potranno essere estese anche sugli altri principali mercati europei”.

I veicoli elettrici (EVs) ricoprono un ruolo sempre più importante nel processo di transizione energetica e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nel contrasto al cambiamento climatico. È a partire da questa consapevolezza che Agos, decisa a consolidare sempre più la leadership nel campo del green financing, ha deciso di rafforzare il proprio posizionamento, potenziando l’offerta nel settore dei motoveicoli elettrici.

“Il nuovo progetto europeo eNeuron ha l’obiettivo di sviluppare strumenti, procedure e metodologie innovative al fine di ottimizzare la gestione delle comunità energetiche e di incentivare la transizione verso un sistema a basso consumo di carbone (direzione auspicata anche dall’azione del Green Deal). A capo del progetto di Innovation Action vi è ENEA, ovvero l’agenzia nazionale italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

I finanziamenti ammontano a 6 milioni di euro e sono coinvolti 8 paesi europei. Solo su 4 paesi in Europa si effettueranno le simulazioni di tale progetto in via sperimentale; i paesi selezionati per le caratteristiche e peculiarità delle loro località sono: Italia, Polonia, Norvegia e Portogallo. Per avere maggiori informazioni sul progetto eNeuron, è possibile trovare un articolo completo qui.”