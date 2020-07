Agos prosegue sul web alternanza scuola-lavoro

MILANO – Lavorare ogni giorno nell’interesse dei clienti e della società. È questa la “raison d’être” di Agos e dell’intero Gruppo Crédit Agricole ed è in questa direzione che si muove l’impegno dimostrato dall’azienda nei confronti dei giovani, che costituiscono il presente e il futuro della società in cui viviamo.

L’impegno di Agos è partito dieci anni fa, con un programma di educazione finanziaria rivolto agli studenti delle ultime classi degli istituti superiori. Un progetto che si è successivamente arricchito con Agos Day, ovvero una giornata in azienda riservata alle scolaresche coinvolte nei piani formativi. Infine è stato avviato un programma continuativo di alternanza scuola-lavoro, un’esperienza completa all’interno della realtà aziendale Agos per vivere da vicino il mondo del lavoro.

Oggi le misure adottate per contenere il contagio da Covid-19 hanno portato ad un nuovo modo di pensare a queste attività. Per questo, seguendo il principio #agosnonsiferma, la Società ha trasformato l’esperienza fisica in azienda in un percorso “virtuale” alla scoperta della propria realtà, chiamato #webgoodschool Agos2020.

Sono così stati organizzati 10 incontri via web distribuiti su 5 giornate, in cui i “docenti” di Agos hanno raccontato la propria realtà lavorativa agli studenti delle classi III e IV di 4 istituti superiori del territorio di Lombardia, Piemonte e Toscana (l’Istituto Calvino di Rozzano; l’Ernesto Breda-Salesiani di Sesto San Giovanni; il Russell-Moro-Guarini di Torino e il Liceo Carducci di Pisa).

Negli incontri è stato dedicato ampio spazio all’orientamento dei ragazzi verso il mondo del lavoro, dalla preparazione del curriculum vitae alla gestione del colloquio, le nuove professionalità, i temi di social reputation e personal branding.

Inoltre sono stati trattati gli aspetti più strettamente legati all’attività dell’azienda: i processi di marketing, l’antifrode, tutte le principali tematiche legate all’innovazione, il data science, i principi del controllo di gestione e tutto ciò che riguarda le reti di vendita, i prodotti e le relative figure professionali. Il momento conclusivo è stato dedicato alla sostenibilità e a come è diventata parte integrante della strategia dell’azienda.

“Abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi in modo virtuale, partendo dalla recente esperienza vissuta in lockdown dai colleghi di Agos. Dai primi giorni dell’emergenza lo smart working è stato applicato progressivamente a tutti dipendenti dell’azienda, di direzione e di rete, e questa diversa modalità non ha penalizzato assolutamente efficienza e qualità del nostro lavoro, men che meno la capacità di mantenere vivo il contatto”, afferma Pino Mercuri, direttore HR di Agos.

“Questo ci ha spinto ad introdurre questa modalità anche nei programmi di alternanza scuola-lavoro e devo dire che i riscontri ricevuti sia dai ragazzi che dai colleghi sono stati estremamente positivi. Attraverso #webgoodschool Agos2020 abbiamo suscitato interesse e creato relazione grazie alle opportunità digitali”.