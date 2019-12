Al Palmanova Outlet, sabato 7 “Les Babettes” in concerto

AIELLO DEL FRIULI – Il programma delle iniziative natalizie organizzate dal Palmanova Outlet Village si chiude con l’attesissimo concerto dal vivo delle “Babettes”.

Dopo i due eventi di grande impatto visivo: “Les Mongolfieres”, uno spettacolo itinerante tratto dal romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne e “La pianista volante”, una musicista che, indossando un romantico abito bianco ha suonato il pianoforte sospesa a tre metri da terra, il pubblico del Village potrà assistere a un concerto dal vivo che ci riporta alle magiche atmosfere dello swing. Sabato 7 dicembre, a partire dalle 17, ci sarà il concerto canoro del trio musicale swing “Les Babettes”, che si ispira agli anni Trenta e Quaranta.

Il gruppo è formato da: Eleonora Lana, Chiara Gelmini e Anna De Giovanni, tre ragazze triestine che con le loro meravigliose e ricercate acconciature e i loro splendidi vestiti retrò allieteranno il pubblico del Village con le loro melodie. «Chiudiamo il palinsesto degli eventi natalizi con un concerto ispirato alle atmosfere delle Feste – afferma Giada Marangone, marketing manager del Palmanova Outlet Village -. Siamo molto felici di ospitare un gruppo musicale del nostro territorio che ha avuto risonanza nazionale. L’auspicio è quello di continuare a promuovere eventi di qualità, capaci di accogliere i consensi dei nostri visitatori, italiani e stranieri».

Les Babettes sono nate nel 2011 a Trieste. Il loro nome è un omaggio alla città: le “babe”, o “babette”, sono infatti, nel dialetto cittadino, le ragazze che spettegolano. Con un pizzico di ironia il trio ha modificato questo buffo termine dialettale conferendogli un tocco di eleganza francese e rendendo così omaggio anche ad alcuni famosissimi gruppi vocali del passato (The Chordettes) o del mondo della fantasia (il cartone animato Les Triplettes de Belleville).

Dal 2013 ad oggi Les Babettes si sono esibite in festival, eventi e convegni, tra locali, piazze e teatri in Italia e all’estero (Slovenia, Svizzera, Spagna, Cina) e hanno collaborato con emittenti televisive (Arte, Sky Arte, Rai 3, Sky, Cielo) e radiofoniche (Radio Deejay, Radio 105, Radio Rai FVG, Radio PuntoZero). Sono state ospiti di “Cuffie d’oro” a EXPO Milano 2015 e hanno aperto il Galà del Convegno Internazionale “Voce Artistica 2015” al Teatro Alighieri di Ravenna. Hanno suonato, tra gli altri, nei festival Swing Fest (Madrid, Spagna), Valsugana Jazz Tour (Pergine Valsugana), Trieste Loves Jazz (Trieste), Far East Film Festival (Udine), Bastianich Music Festival (Cividale), Friuli Doc (Udine), Sexto Vintage (Sesto al Reghena, Pordenone), China Shanghai International Art Festival (China). Insieme a Joe Bastianich e al suo progetto musicale, si sono esibite a Umbria Jazz e in vari concerti in tutta Italia e sono state ospiti di note emittenti radiofoniche nazionali.

Per la Tv sono state ospiti della puntata sul Friuli Venezia Giulia nel programma “On the Road” – condotto da Joe Bastianich e andata in onda su Sky Arte – e in “Metropolis” – in onda su Arte, emittente europea di arte e cultura. Nel 2014 hanno partecipato alle selezioni di X Factor 8 Italia, ottenendo la Enel Green Light durante le Home Visit ed entrando quindi in ballottaggio per accedere ai Live Show del programma (in onda su Sky e Cielo).