Alessandro Basso (FdI) “Bene la riforma sanitaria dell’assessore Riccardi”

FVG – La riforma sanitaria sta producendo i suoi frutti, questa è la stagione del raccolto. Basterebbe una frase a sintetizzare il lungo intervento dell’assessore regionale alla Sanità e Vice Governatore Riccardo Riccardi, in aula durante l’ultimo Consiglio regionale.

Basterebbe, se non si dovesse aggiungere una doverosa specifica indirizzata alle faziose e vuote polemiche che in questi giorni si stanno alzando da parte della minoranza, in particolare per voce del Consigliere comunale e regionale del PD Nicola Conficoni contro il candidato sindaco alla riconferma del governo della città di Pordenone Alessandro Ciriani e contro la Giunta Fedriga.

A rispondere puntualmente al Consigliere di minoranza, ci ha pensato il Presidente della Prima Commissione regionale Bilancio, il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso: «Reduce il giorno prima da un Consiglio comunale animato da invettive e toni aspramente aggressivi usati proprio dalla minoranza, mi sento di dover illustrare chiaramente quelli che sono i dati, intendendo in questo modo leggere i fatti e non riempirmi la bocca di chiacchiere, come è usanza fare nelle schiere dell’opposizione. Lo voglio fare non perché all’assise regionale debbano interessare i temi trattati nei Consigli comunali, tutt’altro, ma ritengo doveroso questo appunto poiché deve per tutti essere chiaro che esiste una responsabilità nell’utilizzo di certi temi che ci vedono protagonisti dentro e fuori un’aula, soprattutto quando l’aria è pregna di campagna elettorale.

Di territorio si deve parlare ma per costruire, non per fare del male ai nostri cittadini; alimentando uno scontro politico con una dialettica e una modalità non compatibili con un dibattito coerente e finalizzato alla costruzione, rischiamo di sottoscrivere un accordo ma di non portarlo a termine».

Dopo questo incipit, il Consigliere Basso entra nel dettaglio di ciò che la riforma sanitaria ha fatto per il territorio, rendendo merito al disegno del Presidente del FVG Fedriga e dell’assessore alla Sanità Riccardi: «Importanti investimenti saranno concentrati su Pordenone e hanno investito la sua sanità finora. Parliamo di altri 8,5 milioni per demolire o recuperare padiglioni e del padiglione A che verrà riconvertito in una nuova struttura da 50 posti letto per le cure intermedie. Un investimento di 20 milioni di euro per l’Ospedale Santa Maria degli Angeli, che segna l’avanzare concreto di una riforma sanitaria equilibrata e concentrata su territorio e ospedale.

Questa è –come sostiene il gruppo di Conficoni- una sanità abbandonata? Fuori da ogni polemica, questo traguardo importante non è stato raggiunto in precedenza ma solo dal centrodestra, nonostante le grandi complicazioni. Se la strategia politica di certa parte all’opposizione è quella unicamente di alzare inutili e falsi polveroni per deconcentrare l’elettorato e nascondere la vergogna dell’ignavia e dell’incompetenza dimostrata quando erano loro al governo di città, Regione e Stato, offendono chi li ascolta e soprattutto chi, seduto tra le fila della maggioranza, si sta realmente impegnando a cambiare il passo e a realizzare qualcosa di utile e meritorio per il bene del proprio territorio. Ma i cittadini l’hanno capito e lo possono vedere: qui contano i fatti, non le parole e tantomeno le sbruffonate».