Andalo in inverno: la meta perfetta anche per le famiglie che non sciano

Negli ultimi anni, sempre più famiglie sentono la necessità di concedersi qualche giorno in montagna durante il periodo invernale. In questo modo, infatti, riescono a ricaricare le energie, ad allontanarsi dalla frenesia quotidiana ed a vivere nuove ed incredibili avventure.

Le destinazioni perfette per una settimana bianca in famiglia sono numerose, soprattutto in Italia. Particolarmente interessante è Andalo, una cittadina del Trentino, posta sull’Altopiano della Paganella ed ai piedi delle suggestive Dolomiti di Brenta. Si tratta, infatti, una località family friendly, poiché ospita strutture alberghiere specifiche e mette a disposizione tante attività diverse, adatte anche per i bambini ed ideali per mettere al bando la noia.

Del resto, nelle immediate vicinanze si trovano le piste della Paganella Ski Area, perfette anche per i piccoli sciatori. Tuttavia, Andalo è la meta ideale anche per le famiglie che non amano praticare questo sport, in quanto è in grado di garantire tante proposte interessanti, con o senza neve.

Scegliere l’alloggio perfetto: tutti i consigli per non sbagliare

Quando ci si sposta con tutta la famiglia, soprattutto in inverno, è importante accertarsi di organizzare tutto per il meglio, altrimenti si corre il rischio di dover fare i conti con spiacevoli sorprese. Di fatto, è bene valutare con attenzione il viaggio e gli spostamenti da attuare ed organizzare in modo efficace i bagagli. Ma non basta: è necessario anche scegliere con cura dove alloggiare. Del resto, non tutte le strutture ricettive, per quanto valide e prestigiose, sono in grado di accogliere al meglio le famiglie.

Lo stesso vale per Andalo. Infatti, in questa meravigliosa località del Trentino è possibile trovare tante soluzioni per soggiornare al meglio, ma molte non si rivelano adatte per ospitare i bambini, che necessitano di servizi particolari. Per avere la certezza di non sbagliare, è sufficiente optare per un family hotel ad Andalo gruppobrenta.it, che propone camere specifiche per accogliere le famiglie, in modo da garantire un riposo sereno sia ai grandi che ai piccini.

Per i piccoli ospiti sono previste tante attività di intrattenimento, tra cui anche il miniclub, e menu personalizzati, in modo da garantire un’alimentazione sana e completa in ogni fase di crescita. E per i genitori? La possibilità, non solo di vedere i propri bambini felici, ma anche di rilassarsi nella Spa o nella piscina dell’albergo.

Attività invernali ad Andalo: divertimento assicurato anche senza sci!

Andalo ha molto da offrire anche per alle famiglie che non vogliono mettere gli sci ai piedi. Infatti, è possibile organizzare escursioni sulla neve con le ciaspole, in modo da entrare in contatto con la natura, che in questo periodo dell’anno si fa più silenziosa e misteriosa.

Tuttavia, da non perdere sono anche i parchi divertimento sulla neve, come il Baby Park ed il Paganella Kinder Park. E quando la voglia di adrenalina diventa incontenibile, interessanti sono anche l’Ice Racing Kart, in cui è possibile sfrecciare sul ghiaccio con i go kart, ed il Winter Park, provvisto di specifiche piste per gommoni e bob.

Infine, è bene ricordare anche che, presso la località Prati di Gaggia, si trova il meraviglioso Biblioigloo. Si tratta di una biblioteca completamente trasparente che ricorda proprio un igloo, in cui i bambini possono divertirsi a leggere, ma anche prendendo parte ad interessanti laboratori didattici.