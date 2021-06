Anelli eternity, un prezioso simbolo di amore e gratitudine

Un anello eternity è un gioiello prezioso ed elegante, il cui significato è quello di celebrare un momento importante nella vita di una coppia, un anniversario o comunque una data da ricordare perché speciale.

Nel dettaglio, l’anello eternity è costituito da un cerchio di diamanti, o più raramente di altre pietre preziose: infatti la versione più diffusa è quella del cerchio di brillanti o di diamanti tagliati princess. Le versioni colorate sono comunque molto originali e si addicono a chi desidera un gioiello meno impegnativo e più vivace.

Un anello eternity confezionato in una scatola regalo è un dono sicuramente ricco di significati, indimenticabile e prezioso, ideale per chi desidera dimostrare il proprio affetto con un dono importante e di grande valore.

Il significato dell’anello eternity

Come abbiamo detto, questo tipo di anello viene di solito offerto in regalo alla compagna in un’occasione molto speciale, ad esempio un anniversario o la nascita di un figlio. La forma perfettamente circolare, esattamente come quella della fede nuziale, ha come significato la solidità di un rapporto di coppia.

Il cerchio simboleggia un amore sempre in evoluzione, che si rafforza giorno per giorno, la durezza del diamante esprime le caratteristiche di un legame indissolubile.

Per scegliere l’anello eternity ideale è importante conoscere i gusti della persona che lo riceverà, anche se, in realtà, un anello di diamanti è sempre un regalo emozionante da ricevere. Ci si può comunque orientare verso un classico anello in oro bianco con brillanti, oppure verso una variante più creativa e originale, magari in oro rosa o giallo, con diamanti neri, zaffiri o smeraldi.

Oltre all’anniversario, un’occasione ottima per regalare l’anello eternity è il momento del fidanzamento, quando si desidera porre le basi di un rapporto di coppia e segnare l’attimo con un oggetto prezioso ed eterno.

Le alternative all’anello eternity

Certamente, per quanto sia tra i più graditi e affascinanti, l’anello eternity non è l’unico gioiello da offrire in dono, è possibile scegliere tra molti altri anelli preziosi ed eleganti, adatti a celebrare un momento importante.

Ad esempio, l’anello di fidanzamento tradizionale è il solitario, ovvero il diamante tagliato a brillante e montano su un anello dal design semplice e classico. Anche questo modello può comunque essere modificato a piacere, con l’aggiunta di dettagli preziosi, pietre colorate, pavé di diamanti e altri elementi.

Gli anelli più elaborati, magari caratterizzati da un design antico o particolarmente creativo, sono adatti a chi desidera in qualche modo distinguersi e dimostrare affetto, amicizia o amore con un gioiello insolito e originale. La scelta è quindi molto ampia e permette di soddisfare ogni esigenza di budget e preferenza di stile.