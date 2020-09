Aperitivo finanziario il 16 settembre: scendono i Tech, in calo anche il petrolio

PORDENONE – “Aperitivo Finanziario”. Scendono i Tech! In calo anche il petrolio”. Ricominciano le dirette da Piazzetta San Marco 13 mercoledì 16 settembre, dalle 18.30 alle 19, nell’appuntamento promosso da Pazzaglia&Partners, con la collaborazione di pordenoneoggi.it. Il dialogo tra Alessandro Pazzaglia e Maurizio Pertegato sarà online in diretta sulle pagine facebook delle due realtà.

Alessandro Pazzaglia, consulente finanziario autonomo, master in Pianificazione Finanziaria dopo aver conseguito Laurea in Economia e Commercio nell’Università degli Studi di Trieste. Specializzazione in gestione patrimoniale.

Maurizio Pertegato, direttore e socio fondatore dello Studio Associato ComunIcare e direttore dei quotidiani online ilfriuliveneziagiulia.it. e pordenoneoggi.it

Laureato in Scienze politiche all’Università di Padova e giornalista professionista iscritto all’Albo del Friuli Venezia Giulia dal 1993, ha collaborato con la redazione pordenonese de “Il Piccolo” di Trieste e con la redazione pordenonese del “Messaggero Veneto”. Dal 1990 collabora con il settimanale “Il Popolo”.