Aperta a Longarone 24^ edizione Reptiles Day

LONGARONE – Ha aperto sabato 5 alle 10.00 la 24a edizione di Reptiles Day, la prima mostra scambio di rettili e anfibi in Italia.

Una manifestazione che in questi ultimi anni ha saputo confermarsi sempre all’altezza delle aspettative e anche questa edizione, nonostante le difficoltà dovute a Covid-19, si preannuncia di assoluto rilievo con quasi 400 tavoli provenienti da tutta Italia e sette Paesi esteri (Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Austria, Germania, Slovacchia, Slovenia), mentre sono state rifiutate le iscrizioni dai Paesi a maggior rischio pandemia.

Senz’ombra di dubbio un momento di incontro e di confronto unico nel suo genere per gli appassionati di terrariofilia, grazie anche alle straordinarie offerte in fiera e alle novità imperdibili a cui sono stati abituati.

Confermata in particolare anche la presenza della tassidermia con delle incredibili preparazioni osteologiche a tema: un approccio didattico allo studio dell’anatomia animale che trasmette lo straordinario fascino della conoscenza del perché e del come l’evoluzione ha influenzato l’apparato scheletrico nelle diverse classi di vertebrati.

Novità di quest’anno sarà lo scheletro di una Vipera del Gabon (Bitis Gabonica), il serpente velenoso più grande al mondo.

La fiera che diventa quindi anche un’occasione per imparare ed approfondire grazie anche alla presenza in fiera dell’Associazione Padovana Acquariologica ed Erpetologica e del medico veterinario messo a disposizione dall’organizzazione: per tutte e due le giornate ci sarà la possibilità di ricevere informazioni e suggerimenti gratuiti per i visitatori. Un servizio unico in una fiera che come poche mantiene dopo tanti anni un livello e una qualità espositiva esclusiva, con tutte le eccezionali novità di questo affascinante mondo.

Reptiles Day rimane aperta anche domenica 6 settembre, dalle 9 alle 17.