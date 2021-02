Apre a Pramaggiore un nuovo poliambulatorio, il Centro Medico Deva

PRAMAGGIORE – A Pramaggiore ha aperto i battenti lunedì primo febbraio il Centro Medico Deva. Il titolare è Luca Tettamanti (nella foto), ex atleta di interesse internazionale di karate ed altre arti marziali con un’esperienza trentennale nel campo della massoterapia. Il nuovo poliambulatorio è composto da un team di specialisti di assoluto valore, nel quale spiccano figure d’eccellenza come il dottor Corrado Musso, neurochirurgo, uno dei massimi specialisti europei di chirurgia spinale. Con lui ci saranno anche due ortopedici e due fisioterapisti, un’endocrinologa, un nutrizionista, un omeopata, un consulente di coppia, nonché il comparto dedicato alla medicina estetica. La struttura, che si trova in via Roma, 20, a Pramaggiore, si rivolge in primis all’utenza della Bassa Pordenonese e del Veneto Orientale.

