Aquila del Torre, nuovo e-shop con degustazione grandi vini e prodotti bio del Friuli

Quello agroalimentare come tanti altri settori, si trova a fare i conti con la situazione pandemica, non mancano però i buoni segnali di reazione e nuove idee per il futuro: abbiamo fatto un’interessante chiacchierata con Michele Ciani, titolare dell’azienda vitivinicola Aquila del Torre di Savorgnano del Torre (Ud) https://www.aquiladeltorre.shop/ che ci ha esposto una nuova idea per promuovere l’enoturismo di qualità in questo particolare momento. Passeggiando con lui tra i suggestivi vigneti disposti ad anfiteatro, ci ha raccontato il suo desiderio di scambiare esperienze e confrontarsi con altri “amici produttori “artigianali e biologici del territorio friulano e come questo scambio lo ha spinto ad intraprendere questo nuovo progetto.

Così tra un bicchiere di vino e l’altro assieme a Luigi Faleschini nasce l’idea di organizzare una degustazione di abbinamento tra i vini e i prodotti dell’azienda montana Faleschini, un laboratorio artigianale specializzato nella produzione di conserve vegetali quali verdure sotto olio, in agrodolce e confetture. Da lì il passo è breve e Michele, assieme a Luigi, coinvolgono altri artigiani che condividono i loro valori e che siano degli ambasciatori delle eccellenze del territorio friulano.

L’azienda agricola La Sisile è l’unica in Regione Fvg a certificare bio i propri prodotti caseari, in particolare il Montasio fresco latte fieno trova il suo perfetto abbinamento al Friulano At.

Il miele di Matteo Fabris, apicoltore che ha trovato “casa” alle sue api nei terreni dell’azienda Aquila del Torre; l’azienda In Cortile, norcineria che produce insaccati da suini allevati all’aria aperta e lavorati e stagionati secondo la tradizione; per le farine e le paste speciali, ed anche per un’affinità di visioni sull’agricoltura a regime biodinamico, si è creata un’intesa con Gabriele Tavano dell’azienda Friulbios, i cui fusilli alla curcuma sono imperdibili in accostamento al Sauvignon Blanc At.

In questo progetto, Michele ha voluto creare un ecosistema di prodotti scelti appositamente per esaltare i vini At e proporre delle combinazioni personalizzate che sono già da ora disponibili sull’e-shop attraverso le box esperienziali. Questa offerta sarà in continua evoluzione: a carattere stagionale e personalizzabile. Scoprirete così come abbinare l’atipico Riesling prodotto in queste colline, secco ed austero, oppure abbandonarsi alla freschezza e il sapore fruttato del Merlot di Savorgnano, oltre alla franchezza e sottile speziatura del Refosco dal peduncolo rosso.

Nel sito aggiornato di Aquila del Torre trovate la sezione e-shop dedicato. Ma non solo, sarà anche il portale attraverso il quale entrare a far parte di una community interessata ai temi dell’agricoltura biodinamica. Eventi sul territorio ed in azienda, abbinamenti curiosi, questi ed altri vantaggi verranno offerti a chi sottoscriverà il servizio di newsletter. Sarà inoltre possibile acquistare, o regalare, le esperienze di visita in azienda, prima fra tutte il tour guidato alle nostre vigne ed alla cantina, che si concluderà con una serie di assaggi in vineria.