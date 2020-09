Armadietti in metallo, soluzioni pratiche per ogni attività

Non solo industria pesante e settore metalmeccanico: i più recenti modelli di armadi in metallo stanno conquistando applicazioni sempre più ampie in diversi ambienti e mercati grazie alle loro caratteristiche di versatilità e sicurezza.

Un elemento utile in ogni settore

Ideali per garantire privacy e sicurezza per la dotazione di serratura, gli armadi metallici rispondono infatti alle esigenze di una vasta categoria di lavori e professioni, comprese quelle sanitarie, farmaceutiche o più semplicemente delle attività di ufficio, perché consentono di conservare documenti, utensili e oggetti da archiviare o tenere lontano da occhi indiscreti.

Gli armadi di Fami Storage Systems

Le produzioni più moderne strizzano l’occhio anche all’estetica e si propongono come complementi d’arredo molto resistenti e versatili: ne abbiamo conferma visitando le pagine del sito famispa.com dedicate agli armadietti metallici, tutti caratterizzati da grande capienza e robustezza, oltre che da una struttura modulare che permette di combinare e personalizzare i diversi elementi, così da creare dei veri arredi perfetti per officina, magazzino, laboratori e ogni altro ambiente di lavoro.

Due linee per ogni esigenza

L’azienda vicentina propone due linee per questi elementi, Master e Perfom, che hanno in comune la materia prima di qualità e i procedimenti industriali di produzione: sono infatti realizzati con la saldatura di fogli di lamiera d’acciaio di robusto spessore, in seguito trattati con sistemi di cataforesi, di anaforesi e di verniciatura a polvere, che rende tutti gli armadi particolarmente resistenti anche a un uso intensivo e pesante.

Le caratteristiche degli armadi Master

Nello specifico, l’armadio metallico Master viene definito “un concentrato di appagamento materiale e sensoriale che non teme concorrenza”, esempio “di una nuova mentalità, innovativa e pensata per il futuro, che incarna il concetto di flessibilità a 360 gradi”.

Tra gli aspetti più all’avanguardia ci sono: l’introduzione di un’asta vertebrata antieffrazione, la possibilità di accesso elettronico ai cassetti tramite sistemi computerizzati, i cassetti ad estrazione telescopica – silenziosi e in grado di variare la portata massima con un semplice gesto – l’ampia possibilità di personalizzazione di colori del corpo armadio, dei cassetti e delle maniglie, oltre all’opportunità di aggiungere ulteriori e infiniti abbinamenti “mix & match” nel tempo.

In termini pratici, queste caratteristiche rispondono alle principali esigenze del mondo lavorativo: l’asta vertebrata assicura l’antiribaltamento del prodotto, e il suo movimento verticale fornisce maggiore silenziosità e durata nel tempo; il sistema di serratura con chiusura a codice numerico garantisce un’elevata sicurezza antielusiva; le porte sono configurabili a battente e scorrevoli o con chiusura a tapparella, a seconda delle preferenze e della tipologia di impiego a cui il mobile è destinato.

Le peculiarità degli armadietti Perfom

Apparentemente più “classici” sono invece i modelli della gamma Perfom, disponibili con porte a battente, porte scorrevoli o tapparella e pensati per resistere ai carichi più gravosi e per risolvere tutti i più comuni problemi di immagazzinaggio. Al loro interno è infatti possibile inserire vari piani regolabili o cassetti, dall’altezza frontale di 100 mm e a scorrimento su guide semplici o telescopiche.

La scelta della tipologia di porta consente di applicare questi armadi in ogni tipo di ambiente di lavoro: la porta battente ha una chiusura a 3 punti che garantisce un’elevata sicurezza allo scasso, con possibilità di personalizzare l’anta esterna scegliendo tra lamiera piena, pannelli forati per l’applicazione di contenitori / ganci porta utensili, o policarbonato trasparente, per una maggiore visibilità e ordine degli oggetti contenuti. Le porte scorrevoli sono ideali per immagazzinare materiali in spazi ristretti, dato che in apertura non sporgono nella zona di passaggio, così come le porte a tapparella sono pensate per gli ambienti più piccoli, in cui non è possibile utilizzare le porte a battente.