Arnica del Piancavallo, potente rimedio per traumi, ce ne parla il Dottor Crozzoli

FVG – L’Arnica è una pianta officinale conosciuta da centinaia di anni per le sue proprietà antidolorifiche, antinfiammatorie e anti-ecchimotiche. Purtroppo in natura è in via di estinzione su tutto l’arco alpino europeo, molti Stati ne hanno già da tempo vietata la raccolta o comunque limitata, la sua stessa coltura è ancora in via di sperimentazione da oltre 30 anni: in Italia e in tutta Europa le coltivazioni avviate si contano sulle dita di una mano.

L’ Arnica Montana Piancavallo, a detta degli esperti del settore, è attualmente la più grande coltivazione di Arnica montana conosciuta in Europa, cresce sui suoli calcarei tra i pascoli di Piancavallo in zona Castaldia, precisamente lungo il sentiero della “Passeggiata delle Malghe”.

L’azienda di Giovanni Conzato ha sviluppato questa attività dal 2011, con la precisa volontà di preservare gli habitat naturali montani e disporre di una materia prima di alta qualità : vengono così realizzati prodotti con la massima concentrazione di principio attivo e dalla filiera controllata. Tutti i prodotti ARMO1191 sono cosmetici naturali senza parabeni, petrolati, siliconi, coloranti, conservanti, profumi sintetici, sostanze animali. La coltivazione dell’arnica e la sua raccolta avvengono a mano, con certificazione BIO ICEA (2019).

Su questi principi è nato una prodotto di altissima qualità chiamato ARMOULTRA, crema cosmetica a base di Arnica montana arricchita dall’olio essenziale di Menta piperita capace di alleviare affaticamenti, traumi e dolori muscolari e articolari. È servito un lungo periodo di studio, ricerca e prove per ottenere questa crema ancora più concentrata, più efficace, utilizzando un estratto oleoso realizzato con i fiori essicati di Arnica biologica montana.

Questo estratto, stando alle analisi svolte da un laboratorio universitario indipendente, evidenziava già un’alta presenza di sostanze funzionali, che lo rendevano uno dei migliori se confrontato con gli altri estratti a base di Arnica montana presenti sul mercato. ARMOULTRA ha una concentrazione di sostanze attive che va dal 50% al 100% in più.

Indice di questa elevata concentrazione è la colorazione molto intensa della crema, un giallo-arancio che ci riporta ai colori naturali dei fiori che si possono ammirare in estate.

La certificazione BIO ICEA, in un mondo pieno di prodotti con etichette riportanti diciture di ogni genere, è molto importante per aiutare il consumatore ad effettuare la scelta migliore. ALMOULTRA è ora distribuita nella nuova formula ultrapotenziata presso i professionisti del settore benessere e fisioterapia, disponibile anche presso le parafarmacie Casa Del Benessere del Dottor Crozzoli a questo indirizzo :

https://casadelbenessere.com/home/5720-armo-ultra.html