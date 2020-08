Artisti d’eccezione inaugurano primo Festival fiume Stella

FVG – Al via la prima edizione della rassegna musicale “Risvegli sullo Stella”, che vedrà tre concerti all’alba sul fiume Stella, nel parco della trattoria Agristella. La kermesse vede figure di primo piano nel panorama friulano ed internazionale.

Si comincerà questa domenica, 23 Agosto, alle ore 6 del mattino con Stefano Montello, accompagnato dal figlio Federico, percussionista. Montello è noto nel panorama musicale friulano come cantautore, membro fondatore del gruppo FLK, autore di libri e saggi. Proporrà un racconto musicale dal titolo “Erbacce”: << Le erbacce raccontano di noi molto di più di quello che noi stessi crediamo – spiega Montello – e per questo sono potenti metafore.>>.

A seguire, domenica 30 Agosto sempre alle 6, sarà il pianoforte di Andrea Boscutti, pluripremiato pianista udinese, ad accompagnare il sorgere dell’alba con un repertorio per piano solo che introdurrà il pubblico ad un viaggio sonoro di inizio giornata. In programma musiche di Chopin e Mozart. A concludere la rassegna sarà il noto violoncellista friulano, di base a Londra, Riccardo Pes, che proporrà alcuni brani ispirati alla natura e all’acqua. L’elemento dell’acqua non è nuovo per Pes che è anche autore del cd “Cellina Work”, ispirato alla forra del fiume Cellina.

Cristian Virgili, organizzatore della rassegna ed anche ex-assessore alla cultura del Comune di Bertiolo, ha voluto con quest’iniziativa dare il suo sostegno al mondo della cultura e offrire un momento di riconciliazione con sé stessi: << dopo mesi difficili, ho voluto promuovere quest’iniziativa in un luogo a me caro come le sponde del fiume Stella. Ogni mattina mi sveglio e passeggio sulle sue rive, un momento di estasi quotidiano che mi rimette in armonia e che voglio condividere con chiunque voglia raggiungerci ad uno di questi appuntamenti>>.

Secondo le misure anti-Covid le prenotazioni saranno obbligatorie al numero 0432 917229 o scrivendo all’indirizzo info@sterpo.it