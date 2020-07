Ascesso dentale: cos’è, cosa lo provoca e come viene curato da DentalPro

Secondo una statistica l’ascesso dentale è fra i tre motivi più diffusi per cui le persone si rivolgono a uno studio dentistico. In effetti questo è uno di quei problemi che non conosce discriminazioni, né di età, né di sesso, ma colpisce indifferentemente tutti, persino i bambini.

Ci sono quindi diverse cause riconducibili all’ascesso dentale poiché esso si manifesta quando c’è un’infezione in corso. Quando questo accade può essere che nell’area circoscritta queste si crei un accumulo di batteri, detriti cellulari e globuli bianchi, che tentano una risposta immunitaria del corpo. La conseguenza è che si crea una sorta di tasca con pus, che genera dolore.

In base all’origine si parla di ascesso dentale, gengivale o ascesso del dente del giudizio. La manifestazione resta comunque la medesima: il paziente ha mal di denti, gengive gonfie, alitosi, ipersensibilità dentale e può anche avere febbre e linfonodi a livello del collo ingrossati. Diverse e variegate possono essere le cause: l’ascesso talvolta è sintomo anche di malattie gravi.

Ecco perché è importante rivolgersi ad uno studio dentistico di fiducia che possa aiutare a comprendere la causa del problema oltre a curarlo, ovviamente.

Quali sono le cause dell’ascesso?

Una delle cause più diffuse dell’ascesso ai denti è la carie. Dopo aver intaccato lo smalto esterno, infatti, questa ridiscende sino al nervo, dando luogo ad una dolorosissima pulpite. Qualora non venga trattata o venga trattata in modo inadeguato, la pulpite può degenerare in un granuloma e/o, appunto, in un accumulo purulento di batteri: l’ascesso.

Questo può anche essere la conseguenza di una scarsa pulizia orale, di depositi di tartaro o del fumo (che porta, si sa, batteri nel cavo orale). È l’accumulo di batteri, infatti, a creare determinati spazi dove possono accumularsi i batteri che sono causa di infezione. A creare buone condizioni per l’ascesso possono essere anche dispositivi quali impianti, protesi, capsule, apparecchi ortodontici, sempre per il medesimo motivo.

Le recensioni di DentalPro: come si interviene

Come si interviene presso studi dentistici di alto livello come quelli di DentalPro? Per sapere quali sono le armi dell’odontoiatria per contrastare i sintomi e poi le cause dell’ascesso è sufficiente leggere le recensioni di DentalPro scritte da chi è stato presso questi centri con un problema di questo tipo. Il primo approccio presso questi studi è quello di risolvere i sintomi dell’ascesso e lo si fa nella maniera più ovvia, benché non affatto scontata, cioè capire la causa dello stesso.

Dal momento che, come abbiamo detto, l’ascesso può essere conseguenza di diverse situazioni, è opportuno innanzitutto stabilire la natura di tale infezione per poter poi proporre al paziente il miglior iter terapeutico. Non sempre infatti è sufficiente trattare semplicemente l’ascesso, ma può essere necessaria qualche altra terapia. Nel caso della carie, se è già arrivata in profondità, si dovrà devitalizzare il dente, se non addirittura estrarlo se si è davvero intervenuti troppo tardi.

Oltre agli antibiotici è possibile anche la prescrizione di antidolorifici se la condizione lo richiede.