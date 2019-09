Autunno: eventi da non perdere

L’estate sta finendo e in Friuli Venezia Giulia si riparte con una regione vivace e ricca di eventi interessanti da non mancare. Innumerevoli manifestazioni dedicate a gastronomia, elettronica, ambiente, letteratura, motociclismo e scienza in programma per l’autunno confermano la nostra regione come punto di riferimento per cultura e innovazione.

Ecco alcuni degli appuntamenti interessanti che toccano il territorio nei prossimi mesi e che meritano una visita!

Settembre

*Pordenonelegge – Pordenone

18/09/2019 – 22/09/2019 Pordenone

Sarà l’autore Javier Cercas ad aprire la storica festa del libro di Pordenone, un appuntamento che torna a dare voce a scrittori, giornalisti, poeti ed artisti durante 5 giorni che vedranno Pordenone animarsi di dibattiti, presentazioni e incontri su diverse tematiche. Dall’arte alla letteratura, passando per l’economia mondiale e l’architettura, la 20esima edizione di Pordenonelegge “diventa il luogo di un confronto ampio, vario e senza pregiudiziali, la cui missione è raccontare il mondo, sentire le sue voci, orientare in una realtà a volte sfuggente se non incomprensibile, con l’idea di fondo che i libri siano il luogo dove il sapere si stratifica e si intreccia.”

*Cervignano Motor’s Festival

21/09/2019 – 22/09/2019

Area commerciale “Le Rogge”, Via Costantino Dardi – Cervignano del Friuli

Arriva alla quinta edizione la manifestazione di Cervignano dedicata ai motori. Un weekend di esibizioni motoristiche che vedranno la presentazione di specialità sportive quali drift, rally, go kart, super motard, formula 3000 e raduno 500, spettacoli di stuntman, il tutto accompagnato da ricchi stand enogastronomici.

*Trieste Next: Festival della Ricerca Scientifica

27/09/2019 – 29/09/2019 –

“Big Data, Big Science” è il titolo dell’edizione 2019, l’ottava del festival triestino dedicato alla scienza. Un weekend consacrato all’innovazione scientifica, dove ricercatori, imprenditori e scienziati si incontrano per discutere di intelligenza artificiale, ricerca medica, nuove tecnologie, applicazioni pratiche e molto altro. Dibattiti, conferenze, attività per le scuole e esposizioni su temi attuali e cruciali all’umanità con ospiti d’eccezione.

Ottobre

*Le Radici del Vino

11/10/2019 – 13/10/2019 -Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda

Un weekend di convegni, eventi, mostre e degustazioni per valorizzare la cultura della barbatella, l’innesto tra la vite europea e americana che ha permesso di preservare il nostro patrimonio vinicolo dalla filossera. Le realtà culturali ed economiche della zona si riuniscono per promuovere l’immagine di questo luogo, da dove proviene il 75% della produzione nazionale e il 20% della produzione mondiale di barbatelle.

*Casa Moderna

05/10/2019 – 13/10/2019 – Udine Fiere

La fiera del settore casa-arredo più importante del nord-est arriva alla 66esima edizione. Questo appuntamento è un’importante vetrina dedicata all’abitare e un punto di riferimento per aziende e pubblico. Oltre che rappresentare oltre 250 espositori e 500 marchi spicco del settore, la manifestazione promuove iniziative dentro e fuori la fiera per coinvolgere la regione e dare maggiore visibilità sul territorio attività commerciali che si occupano di arredo e design nell’Open Design Week.

Novembre

*Fiera del Radioamatore

16/11/2019 – 17/11/19 – Pordenone

La grande fiera italiana di elettronica, radiantistica e fotografia torna a Pordenone per la sua 16esima edizione. Oltre 35,000 visitatori sono attesi da tutta Italia e paesi limitrofi a questa manifestazione che accoglie varie iniziative sotto lo stesso tetto. Il mercato per il radioamatore è il luogo dove trovare pezzi di ricambio e vecchie apparecchiature e dove incontrare collezionisti e appassionati del settore. Nel mercato informatico ed elettronico, dove oltre 200 aziende presentano i prodotti elettronici più svariati, potrete trovare veramente di tutto, dagli smartphone di ultima generazione a luci al led fino ad accessori elettronici per cosmetica, benessere, sport e molto altro.

*GameCom

16/11/2019 – 17/11/19 – Pordenone

Torna GameCom, la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei film e dei videogiochi. Un weekend di spettacoli, presentazioni ed eventi che animeranno Pordenone di personaggi colorati usciti dagli schermi e che vi porteranno direttamente dentro il mondo dell’intrattenimento digitale.