Azioni Tod’s: conviene acquistarle in questo momento

Tod’s è uno dei grandi nomi del Made in Italy nel settore calzaturiero la cui crescita esponenziale è culminata nel 2000 con l’ingresso in borsa, premiata a lungo dagli investitori. Se al debutto le azioni del gruppo valevano circa 33 euro, nel 2014 si erano attestate a quota 120, gratificando i possessori con notevoli dividendi.

Una situazione che è notevolmente mutata nel corso degli ultimi anni, quando il prezzo del titolo è arrivato al suo minimo storico nel corso del 2020, anche complice il Covid: il fondo è stato toccato poco sotto i 21 euro. Da quel momento Tod’s ha dato vita ad un notevole rimbalzo. In particolare, nel corso dell’ultimo semestre ha messo a segno un consistente +53%, con un prezzo attualmente posizionato a quota 36,66 che potrebbe essere la base per una ulteriore salita.

Conviene acquistare le azioni Tod’s in questo momento?

Quando si deve capire cosa potrebbe accadere al prezzo di una determinata azione, occorre appuntare il proprio sguardo sui fattori in grado di incidere su di esso. Il primo è quello dei ricavi, che sono notevolmente calati negli ultimi anni.

Anche altri fondamentali hanno fatto registrare un notevole peggioramento nello stesso arco temporale.

A partire dalle prospettive di vendita, rese molto contrastate dal perdurare di una situazione sanitaria che spinge i consumatori a cercare di risparmiare per non mettere in difficoltà i bilanci familiari. E da un sostanziale disinteresse dei più giovani verso un marchio ritenuto evidentemente distante dalle aspettative di questo segmento di mercato.

L’ingresso di Chiara Ferragni nel CdA

Proprio per cercare di invertire la tendenza in un settore così importante come quello rappresentato dai più giovani, come si legge sul sito denaro24news.it,Tod’s ha annunciato l’entrata di Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione. All’imprenditrice di Cremona, in particolare, spetterà il compito di dispiegare le sue doti di influencer per colmare il vero e proprio fossato tra essi e l’azienda.

La notizia è stata salutata con grande favore dagli investitori, permettendo al brand di crescere del 14% nelle 24 ore successive all’annuncio. Resta però da capire se si tratti di un semplice fuoco di paglia o se, al contrario, la nuova strategia del gruppo marchigiano possa produrre risultati durevoli, in grado di riportare Tod’s ai livelli del 2014.

La situazione sanitaria potrebbe influire ancora a lungo

In particolare, gli analisti si interrogano sugli effetti che una situazione sanitaria ancora fuori controllo potrebbe avere su un gruppo come quello capeggiato da Diego Della Valle. I settori in cui opera l’azienda, infatti, risentono molto del ciclo economico e anche la decisione di puntare con forza sui più giovani potrebbe essere vanificata dalla crisi economica ancora in atto.

Proprio per questo motivo, prima di investire sulle azioni Tod’s occorre cercare di capire meglio cosa potrebbe accadere nell’immediato futuro.