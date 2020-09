Bagno nuovo? Ecco le dritte per un arredo bello e non troppo caro

Trovare il giusto punto di incontro tra qualità e prezzo è l’obiettivo di tutti coloro che sono alle prese con i lavori di ammodernamento della propria casa e in particolare della stanza da bagno, dove è importante riuscire a garantire la ricercatezza estetica e anche la funzionalità degli elementi. Insomma, non è un compito semplice, ma ci sono alcune dritte che possono aiutare a fare le scelte in maniera più oculata.

Acquistare dai rivenditori che hanno le offerte migliori

Il primo passo per riuscire a ottenere risultati pienamente soddisfacenti senza investire necessariamente un capitale è confrontare le proposte di più rivenditori per scoprire le migliori offerte. Oggi il Web risponde a pieno alle esigenze di chi deve arredare il bagno perché tutti i grandi brand del settore utilizzano i canali digitali per mettere in vetrina i propri prodotti e, sempre più spesso, consentire gli acquisti a distanza.

Per quanto riguarda i mobili per il bagno, in particolare, può essere utile sfogliare il catalogo virtuale di iperceramica.it, che offre una grande varietà di soluzioni adatte a tutti gli stili di arredamento e, non meno rilevante, a tutte le tasche, con componenti di qualità certificata e affidabilità garantita.

Cercare mobili funzionali e pratici

In concreto però cosa si deve cercare? Quali sono gli elementi che non possono mancare in una stanza da bagno perfettamente arredata? Se ovviamente la risposta prioritaria è “sanitari, rivestimenti, come le mattonelle e le piastrelle, e la doccia (o la vasca, che possono essere anche le componenti più costose in assoluto)”, non meno importante si rivela la ricerca dei mobili.

Questi devono rispondere a esigenze pratiche – vale a dire, contenere tutto quello che serve per la cura del corpo e per le immediate necessità di chi occupa la stanza – e anche al senso estetico, perché devono conferire uno spirito e una personalità a tutto l’ambiente, contribuendo a raggiungere l’obiettivo di realizzare un luogo in cui rilassarsi e prendersi cura di sé.

Il mobile perfetto per il bagno è quello che riesce a essere pratico, bello e poco ingombrante, e oggi il mercato aiuta nella ricerca di questo prodotto “miracolo”, soprattutto grazie a soluzioni modulari facili da combinare o all’utilizzo combinato di mobiletti, mensole e ripiani, che permettono di personalizzare la stanza e di sfruttare tutto lo spazio a disposizione, piccolo o grande che sia, nella maniera più oculata e proficua.

Non trascurare i dettagli (e gli specchi)

Un ultimo consiglio riguarda la gestione degli elementi di contorno, che in realtà possono impreziosire e rendere più accogliente e piacevole il bagno: oggi la sala più riservata della casa diventa sempre più un piccolo “salotto”, grazioso e confortevole, in cui possono trovare spazio anche quadri e piante o altre componenti decorative.

Il tocco finale è dato dagli specchi e dai sistemi di illuminazione: è possibile optare per lampade bagno di design o per soluzioni più neutre, combinate con specchi stand alone di forte impatto scenico, che completano il senso estetico dell’ambiente e, allo stesso tempo, offrono anche una funzione essenziale a chi si trova nella stanza.