Basso (FdI) “Grazie a lavoro Scoccimarro si contrasta il ‘turismo del pieno’ fuori regione”

FVG – «La revisione entro l’anno della Legge Regionale 14/2010 sullo sconto dei carburanti in Friuli Venezia Giulia e l’ingresso, già nei prossimi mesi, di alcuni comuni svantaggiati nell’Area 1 è un grande segnale di attenzione al territorio dell’assessore regionale all’Ambiente Scoccimarro».

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Basso plaude all’annuncio dell’assessore -anch’esso di Fratelli d’Italia- della prossima modifica della legge regionale sui carburanti, dopo la sentenza favorevole della Corte di Giustizia europea.

«La norma è fondamentale per evitare il cosiddetto “turismo del pieno” -evidenzia Basso-, non incide sulle accise e crea un evidente vantaggio ambientale. In questo momento di crisi economica e sociale causata dalla pandemia, si traduce in un concreto risparmio; lo sconto per l’acquisto di carburanti è un importante sollievo per le famiglie che si sono viste ridurre il proprio potere d’acquisto. Inoltre, mantenere i consumi in FVG fa respirare il settore e comporta maggiori entrate, quindi la possibilità di implementare i servizi offerti ai nostri concittadini».

Con la revisione della norma, sarà possibile anche sostenere una categoria come quella dei distributori e dei gestori di stazioni di servizio il cui settore conta più di 1000 dipendenti in tutta la Regione. «L’inserimento nell’Area 1, ossia quella di massimo sconto – conclude Alessandro Basso -, di altri comuni svantaggiati va proprio in questo senso e fa piacere constatare la celerità con cui si vuole subito recepire le istanze del territorio».

L’assessore Scoccimarro ha anticipato di essere al lavoro anche su una manovra regionale, la legge FVGreen, che avvierà una rivoluzione “green” in regione grazie al cambio di paradigma di cui questa legislatura è protagonista.

Anche Emanuele Zanon, Consigliere regionale di “Regione Futura”, accoglie positivamente l’annuncio dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia, Fabio Scoccimarro, che intende presentare una legge programmatica ambientale, che affronterà, tra gli altri, alcuni aspetti legati alla benzina agevolata, come per esempio l’inserimento di alcuni Comuni nell’Area 1, quella con lo sconto maggiore sul prezzo del carburante.

Zanon ricorda che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha introdotto da tempo un sistema di contribuzione sugli acquisti di carburanti per autotrazione a beneficio della popolazione residente. Il territorio regionale è suddiviso in due aree di contribuzione, l’Area 1 a contributo maggiorato e l’Area 2 a contributo ordinario.

La Corte di giustizia dell’Unione europea – rammenta il Consigliere Zanon – recentemente ha stabilito che lo sconto regionale sul prezzo dei carburanti non viola le normative sulla tassazione dell’energia e dunque la Regione potrà continuare ad applicare la riduzione del prezzo alla pompa.

Emanuele Zanon ricorda che gli unici due Comuni della ex Provincia di Pordenone classificati montani e facenti parte anche nelle nuove “Comunità di Montagna” a non rientrare nell’Area 1 sono Vajont e Spilimbergo.

Il parere della Corte di Giustizia Europea e l’intenzione della Regione di aggiornare la legge sullo “sconto carburanti” potrà finalmente portare alla fine di una decennale sperequazione con l’inserimento dei Comuni di Spilimbergo e Vajont nell’Area 1.