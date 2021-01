Basso “Grazie a Pizzimenti ok interventi edilizia anche in edifici scolastici paritari”

FVG – Grazie alla sensibilità dell’Assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, in una misura contenuta nella Legge Finanziaria 2021, è stata ampliata la norma finalizzata a permettere interventi di edilizia anche sugli edifici dei plessi scolastici paritari, affinché sia garantita la sicurezza degli allievi che li frequentano.

«Fratelli d’Italia ha confidato fin dal primo momento nell’attenzione dell’Assessore Pizzimenti –sottolinea Basso-, che anche in questo caso si è dimostrato accorto e responsabile. Lo ringraziamo dunque per aver accettato di prendersi cura di uno dei settori più importanti della nostra società, spesso colpevolmente dimenticato ed escluso dai piani amministrativi e finanziari».

La norma, suggerita dal Consigliere Basso, stabilisce che vengano predisposte misure finalizzate a supportare opere di ristrutturazione e di adeguamento, in modo da garantire la sicurezza degli studenti e salvaguardare il loro diritto allo studio. Così come sancito dalla Costituzione, infatti, il Gruppo regionale Fratelli d’Italia difende la libertà di scelta educativa delle famiglie come obiettivo prioritario per l’espansione dell’offerta formativa.

Con questa norma, dunque, si vuole sottolineare l’importanza e la centralità dei lavori di adeguatezza e sicurezza anche delle scuole paritarie pubbliche e private, soprattutto in un momento che ha visto penalizzare così duramente la normale fruizione delle lezioni, gravate dalla situazione pandemica e non ultimo dai dissesti ambientali e territoriali che colpiscono ciclicamente il nostro territorio, abbattendosi spesso con calamità naturali che portano conseguenze drammatiche ed emergenziali.