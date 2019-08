Blanc European Festival aperto dal violoncellista Riccardo Pes

FVG – Mercoledì 14 agosto, si è aperta la prima edizione del Blanc European Festival, festival di arti performative nelle latterie, con una performance del violoncellista Riccardo Pes.

Un folto pubblico si è dato appuntamento ad Illegio alle 7 del mattino di fronte all’ingresso della latteria, ormai chiusa da anni ed eccezionalmente riaperta quel giorno a visite guidate dalla Consulta Frazionale, per un concerto per violoncello solo con musiche di

Bach fino ad autori contemporanei: “Un’emozione grande ritrovarsi tutti intorno a questo storico luogo di aggregazione – afferma Pes alla fine del concerto – i profumi e i segni di chi ci lavorava sono ancora tutti qua”.

Il festival, realizzato in collaborazione con l’Associazione Coro Santa Maria di Lestans e sostenuto da Fondazione Friuli e Friulovest Banca, prevede un ricco calendario con tappa in diverse latterie storiche quali Cabia ad Arta Terme e Ravascletto.

Gli appuntamenti continuano questo mercoledì 21 ore 20 presso Villa Sulis con un recital per violino solo della talentuosissima violinista olandese Hawijch Elders, vincitrice del secondo premio al concorso Lipizer di Gorizia.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con il Comune di Castelnovo del Friuli e l’Ecomuseo Lis Aganis ed è disponibile solo su prenotazione.

La collaborazione con Castelnovo continuerà domenica

25 agosto ore 18:30, con un data del tour italiano della cantautrice Valeria Pozzo, davanti all’ex latteria di Madonna dello Zucco.

Da sabato 24 agosto si entra poi nel vivo del festival, quando alle 17 e 30, nel Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” sarà tagliato il nastro della performance artistica “Carta Bianca” a cura dell’attrice Giulia Pes, con alcuni scatti tratti da “Biancolatte” della fotografa Ulderica Da Pozzo, e del collettivo di danza contemporanea EnidUDanza costituito da Erica Modotti, Matilde Ceron e Maria Anna Deidda.

Nella corte del museo, alle 20 e 30, è previsto il concerto per pianoforte solo con il pianista e compositore londinese Karim Younis. In programma musiche originali in gran parte scritte per il cinema, vincitrici di svariati premi internazionali. Domenica 25 Agosto,

alle 17 e 30, al Circolo Culturale di Cabia di Arta Terme, lezione di yoga con Stefania Grillo, a seguire concerto per violoncello e pianoforte di Riccardo Pes; contemporaneamente alle 18 e30, nell’ex-latteria di Madonna dello Zucco, in collaborazione con il Comune di Castelnuovo del Friuli e la manifestazione il Gno Ort, avrà luogo il concerto della cantautrice, pordenonese e londinese di adozione, Valeria Pozzo; sempre il 25 agosto alle 20 e 30, nella chiesa di Arta Terme, si terrà il concerto dell’Orchestra Giovanile

Bellunese, diretta da Matteo Andri, e i cori Santa Maria di Lestans e Vox Nova diretti da Carla Brovedani.

Sabato 31 agosto nell’ ex-latteria di Maranzanis a Comeglians, in

collaborazione con l’Associazione Cocula e l’Università della Campagna, alle 17 e 30, ci svolgerà un dibattito sul tema “ Nutrire la Cultura: il latte come patrimonio dell’Uomo“, interverranno l’assessore regionale alle Politiche agricole, Stefano Zannier, il giornalista Renzo Francesconi, lo scrittore Stefano Montello, l’agronomo e dottore forestale Davide Pasut e Giorgio Zanin, rettore dell’Università della Campagna di Torre.

Al centro del dibattito, il fatto che dalla protesta sarda è emerso con evidenza il grave problema della produzione speculativa nella filiera del latte che il mercato europeo non regola con una competizione sostenibile.

“Serve – sostiene Pes – una riflessione su un mercato

sostenibile in termini “antropologici”. Il calendario prevede il 31 agosto, alle 20 e 30, presso Cjasa del Boter di Comeglians, la serata “Cappello e Bach, contrappunti di poesie e musica”, con testi di Pierluigi Cappello scelti da Stefano Montello e brani di Bach eseguiti al violoncello da Pes.

Domenica 1 settembre, alle 17 e 30, presso l’ex-latteria di Ravascletto, incontro con la fotografa Ulderica Da Pozzo con il suo lavoro “Biancolatte”. A seguire, ore 18:30 replica della performance teatrale “Carta Bianca” nello spazio antistante la latteria,

con l’attrice Giulia Pes. Ore 20 e 30, nella piazzetta centrale di Ravascletto, la cantautrice Valeria Pozzo verrà raggiunta sul palco anche dal pianista Joseph Costi e il percussionista Yusuf Ahmed.

Eseguiranno in anteprima alcuni brani inediti della cantautrice che saranno compresi nel suo prossimo lavoro discografico.