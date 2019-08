Blanc European Festival, domenica 1° settembre di scena Valeria Pozzo

FVG Domenica 1 settembre, alle 20 e 30, la cantautrice Valeria Pozzo si esibirà per il Blanc European Festival presso la piazzetta Divisione Julia di Ravascletto.

Valeria, figlia d’arte, si esibirà accompagnata dal suo trio composto da Yusuf Ahmed alle percussione e Joseph Costi alle tastiere, che la raggiungeranno sul palco direttamente da Londra. La sua musica è un mix di soul, jazz, folk e classica.

L’artista si è esibita la scorsa domenica davanti all’ex-latteria di Madonna dello Zucco sempre all’interno del Blanc European Festival, alla sua prima edizione e realizzato dall’Associazione Coro Santa Maria di Lestans con il sostegno di Fondazione Friuli e

Friulovest Banca.

“Sono davvero contento – afferma il direttore artistico Riccardo Pes – che Valeria abbia accolto il nostro doppio invito ad esibirsi all’interno della nostra manifestazione. Conosco Valeria da quando studiavamo insieme al Conservatorio di Venezia e sono sempre stato colpito dalla sua personalità. In questi anni ha sviluppato un suo percorso artistico molto originale e non vedo l’ora di ascoltarla dal vivo”.

Valeria Pozzo, nata a Pordenone, è residente a Londra dal 2011. Ha studiato violino al conservatorio “B. Marcello” di Venezia e allo stesso tempo è stata vocalist del coro VGE diretto dal M. Luca Pitteri, con il quale ha cantato in diversi teatri italiani e trasmissioni televisive (Zelig, Io Canto, Ti Lascio Una Canzone).

Nel 2014 Valeria ha pubblicato il suo EP ‘Here I Leave and Breathe’ e ha collaborato con diversi artisti di fama internazionale (Neil Cowley, ESKA, Robert Mitchel) e suonando in sale da concerto e festivals prestigiosi nel Regno Unito. Valeria è stata scelta dalla Peroni Nastro Azzurro per registrare una versione della canzone ‘Here Comes The Sun’ di George Harrison negli studi di Abbey Road, diventando la voce della campagna pubblicitaria internazionale ‘Vita al Mare’.

Valeria sta lavorando al suo disco e frequentando un Master in Popular Music presso la Goldsmiths University a Londra.

Gli Appuntamenti del weekend

Sabato 31 Agosto nell’ ex-latteria di Maranzanis a Comeglians, in collaborazione con l’Associazione Cocula e l’Università della Campagna, alle 17 e 30, ci svolgerà un dibattito sul tema “ Nutrire la Cultura: il latte come patrimonio dell’Uomo“, interverranno l’assessore regionale alle Politiche agricole, Stefano Zannier, il

giornalista Renzo Francesconi, lo scrittore Stefano Montello, l’agronomo e dottore forestale Davide Pasut e Giorgio Zanin, rettore dell’Università della Campagna di Torre. Al centro del dibattito, il fatto che dalla protesta sarda è emerso con evidenza il grave problema della produzione speculativa nella filiera del latte che il

mercato europeo non regola con una competizione sostenibile.

“Serve – sostiene Pes – una riflessione su un mercato sostenibile in termini “antropologici”. Il calendario prevede il 31 agosto, alle 20 e 30, presso Cjasa del Boter di Comeglians, la serata “Cappello e Bach, contrappunti di poesie e musica”, con testi di Pierluigi Cappello scelti da Stefano Montello e brani di Bach eseguiti al violoncello da Pes.

Domenica 1 Settembre, alle 17 e 30, presso l’ex-latteria di Ravascletto, incontro con la fotografa Ulderica Da Pozzo con il suo lavoro “Biancolatte”. A seguire, ore 18:30 replica della performance teatrale “Carta Bianca” nello spazio antistante la latteria, con l’attrice Giulia Pes. Ore 20 e 30, nella piazzetta centrale di Ravascletto, la

cantautrice Valeria Pozzo verrà raggiunta sul palco anche dal pianista Joseph Costi e il percussionista Yusuf Ahmed. Eseguiranno in anteprima alcuni brani inediti della cantautrice che saranno compresi nel suo prossimo lavoro discografico.