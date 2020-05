Business online: perché è importante puntare sulla Seo

Quanto conta, in un momento storico nel quale il web rischia di diventare uno dei terreni prediletti per lanciare business e progetti imprenditoriali, puntare su strumenti in grado di aumentare il potenziale bacino di utenza degli utenti?

La domanda posta così appare già avere in sé la risposta, dato che si evidenzia l’assoluta importanza di puntare su attività di marketing strategico quando si lancia un nuovo progetto online. Web Marketing per la precisione, attività promozionale declinata al mondo della rete.

Chi si occupa di questo settore o ne conosce le dinamiche avrà confidenza con il termine Seo: Search Engine Optimization, ottimizzazione per i motori di ricerca. Una disciplina assolutamente strategica proprio per chi ha intenzione o necessità di lanciare un business online.

Quanto è importante puntare sulla Seo ed in che modo lo si dovrebbe fare per avere risultati concreti? Lo chiediamo a chi è del settore, Pierfrancesco Palattella di Professione Scrittura, realtà specializzata proprio in servizi di consulenza Seo.

Quanto è importante la Seo in una strategia di marketing in rete?

“Si potrebbe dire che è fondamentale, soprattutto se si sta cercando di fare impresa online. Per fare business sul web è indispensabile mettere in campo una serie di strumenti tesi a migliorare la propria visibilità, e tra questi vi è ovviamente anche la Seo. Che da sola tuttavia può non bastare, perché portare visitatori all’interno del proprio sito è un ottimo punto di partenza ma non può garantire di per sé conversioni, quindi vendite.”

Quali sono i consigli, quindi, per chi vuole fare impresa sul web?

“ Di strutturare un progetto efficace, studiato nei minimi dettagli, a partire dalla analisi di mercato; il mondo di internet presenta indubbiamente semplificazione, ma ciò porta spesso ad un pensiero distorto sul fare impresa in rete. Si tende a pensare che sia semplice, immediato, che il successo sia garantito quando in realtà non è così. Business plan, analisi di mercato, strategie di marketing sono concetti da tenere a mente anche per chi vuole lanciare una attività in rete. E nel novero degli strumenti del Web Marketing, la Seo ha senza dubbio un ruolo preminente.”

Come cambia l’approccio a seconda del settore di riferimento?

“Il web è una proiezione del mondo reale, anche qui ci sono settori altamente competitivi ed altri più facilmente scalabili. Nella mia esperienza ho avuto modo di lavorare in settori dove arrivare nelle prime posizioni di Google è stato relativamente facile; di contro ce ne sono altri per i quali è richiesto un lavoro costante, anche di anni, e approfondito.”

Quanto sta crescendo questa disciplina nell’epoca contemporanea?

“La Seo, così come tutto il Web Marketing, sta registrando una crescita costante già da qualche anno: gli accadimenti recenti hanno dato un’ulteriore spinta al settore. Si parla di futuro incerto purtroppo, con distanziamento sociale e necessità di delocalizzare su un terreno multimediale tutto ciò che si riesce. Lavoro, formazione, relazioni sociali: tutto avrà una forte matrice web. In un contesto così impostato è chiaro che il comparto del Web Marketing crescerà ancora e dovrà fornire gli strumenti giusti a tutti coloro che avranno necessità di fare impresa in rete, partendo da zero o delocalizzando la propria attività fisica.”