CamCom Vg promuove campagna regionale “Latte nelle scuole”

FVG – Dal 14 giugno e per il terzo anno consecutivo, la Camera di Commercio Venezia Giulia promuoverà a livello regionale la campagna “Latte nelle Scuole”, che accompagnerà anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli alunni delle scuole primarie in un articolato percorso di educazione alimentare.

<Obiettivo dell’azione finanziata dall’Unione Europea e realizzata in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – commenta il presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti – è il coinvolgimento dei giovanissimi in un percorso che guarda da un lato all’alimentazione corretta, dall’altro al consumo corretto e nelle giuste quantità del latte e dei suoi derivati illustrandone contemporaneamente i benefici che una abitudine sana potrà portare per tutta la vita.