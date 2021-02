Camera commercio Venezia Giulia e Fondazione Cassa di Risparmio Gorizia, accordo storico

FVG – Un accordo storico per un nuovo modo di lavorare assieme unendo le forze a vantaggio del territorio. Si riassume in queste parole il protocollo sottoscritto questa mattina dal presidente della Camera di commercio Venezia Giulia, Antonio Paoletti e da quello della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Roberta Demartin, che va definitivamente a voltare pagina rispetto a un passato in cui la mancanza di coordinamento metteva a rischio l’efficacia degli interventi. Una nuova operatività congiunta che troverà attuazione anche con l’impegno di persone competenti e qualificate.

All’interno del protocollo siglato quest’oggi l’impegno a promuovere e realizzare progetti di ampio respiro, anche a carattere pluriennale, che prevedano l’utilizzo di strumenti e modalità di fruizione innovativi rispetto ai bisogni individuati, assicurino la propria sostenibilità fornendo benefici in un arco temporale il più ampio possibile, favorendo la collaborazione fra le realtà presenti sul territorio e soprattutto siano capaci di dare risposte concrete alle comunità locali. Verranno in particolare presi in considerazione quali prioritari i settori dell’educazione, dell’istruzione e della formazione giovanile, della ricerca scientifica e tecnologica, dello sviluppo locale, dei beni culturali e dell’industria culturale e creativa.

Affermazione condivisa appieno dal segretario generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Rossella Digiusto e <in linea – ha precisato – con il mandato istituzionale della Fondazione e le sue finalità di utilità sociale e di sviluppo del territorio in chiave economica>.