Carte prepagate, la ricerca di semplificazione con Hype

Uno strumento che nasce come metodo di pagamento alternativo e semplificato rispetto alle tante carte prepagate, che richiedono comunque determinati requisiti. Ad esempio la presenza di un conto corrente al quale legare la carta stessa, indispensabile per poter attivare una prepagata.

Ebbene Banca Sella ha lanciato una carta particolare, studiata per un target giovane o comunque per chi abbia esigenza di semplificarsi la vita: la Carta Hype è una prepagata dotata di Iban proprio ma che non ha necessità di avere un conto corrente al quale essere associata. Altra novità di questa carta, può essere richiesta anche da minorenni nel suo piano base, quello con funzioni limitate.

Si parla in sostanza di una carta che funge in tutto e per tutto da conto corrente e che può essere attivata anche da chi il conto non lo ha. Quindi con una Hype è possibile inviare e ricevere bonifici ma evitando costi e passaggi burocratici che li caratterizzano.

Una carta gestibile tramite app

Essendo un prodotto che, come detto, parla un linguaggio giovane, è totalmente utilizzabile tramite canali multimediali, in particolare scaricando la relativa app che è disponibile per tutti i principali sistemi operativi. Essendo poi parte del circuito MasterCard, la carta in questione può essere utilizzata in ogni parte del mondo.

Tutto smaterializzato quindi ma pur sempre un prodotto a marchio Banca Sella, quindi garantito anche in caso di necessità di supporto da parte di un operatore. Ci sono appositi numeri verdi per contattare Hype.

I vantaggi sono quindi legati ala comodità, al fatto di essere gratis in quanto ad apertura e con commissioni bassissime parlando di utilizzo. Può essere poi utilizzata sia con Apple Pay che con Google Pay e consente di tenere sotto controllo tutti i movimenti, spese ed entrate.

Vantaggi e criticità della carta

Tante virtù comuni alle carte più diffuse ma con il vantaggio di non avere gli stessi costi, quindi di essere più accessibile. Ovviamente a fare da contraltare ci sono anche alcuni punti deboli, riferiti soprattutto alla soglia massima di ricarica annuale piuttosto bassa, ovvero 2.500 euro nella versione base e 6.000 euro in quella più evoluta; ed agli alti costi per le ricariche che avvengono in contanti.

Perchè questa carta può essere ricaricata o tramite altro utente Hype, con un’altra carta ricaricabile di qualsiasi altro operatore, tramite bonifico bancario, o con ricariche a pagamento versando quindi soldi in contanti. Per aprire una carta prepagata Hype è sufficiente collegarsi al sito ed effettuare la registrazione seguendo tutti i passaggi indicati.