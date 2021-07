Case in vendita a San Daniele del Friuli: come investire?

Avete intenzione di investire nel mattone ed acquistare casa a San Daniele del Friuli? Si tratta sicuramente di un’ottima idea, non solo perché questa è una località che attira diversi turisti provenienti dalle altre regioni italiane ma anche dall’estero. L’andamento del mercato immobiliare a San Daniele del Friuli ha visto un calo dei prezzi delle case in vendita nell’ultimo anno. Nel 2021 infatti il costo medio degli immobili è diminuito del 2,85% rispetto al 2020, il che significa che questo è un ottimo momento per investire. Le case in vendita a San Daniele del Friuli sono diverse e ce n’è per tutte le esigenze, ma ecco qualche consiglio per trarre il massimo dal proprio investimento.

Perchè comprare casa a San Daniele del Friuli nel 2021

Acquistare casa a San Daniele del Friuli in questo periodo storico è senza dubbio un’ottima idea e di ragioni possiamo trovarne più di una. Innanzitutto, come abbiamo accennato, i prezzi degli immobili sono calati rispetto all’anno scorso dunque si riescono a trovare delle belle occasioni.

In secondo luogo, San Daniele del Friuli è una località famosa in tutta Italia e non solo: attira parecchi turisti per via del prosciutto: vera e propria eccellenza nazionale conosciuta e invidiata in tutto il mondo. In molti scelgono di vivere a San Daniele del Friuli perché proprio per la presenza di numerosi prosciuttifici ed attività di ristorazione legate a tale settore si trova spesso lavoro con maggior facilità. Acquistare casa da queste parti però può essere un ottimo investimento anche se si intende affittare l’immobile ai turisti, che sono attratti dalla località per via del famoso prosciutto.

C’è però un altro aspetto da considerare. Il mercato immobiliare a San Daniele del Friuli è piuttosto dinamico e vitale: l’offerta di case in vendita è alta e si trova un’ampia scelta, sia per quanto riguarda gli appartamenti che le ville indipendenti.

Acquistare un immobile da ristrutturare: un’opportunità nel 2021

Quest’anno vale la pena prendere in considerazione anche l’acquisto di un immobile da ristrutturare, perché come investimento potrebbe rivelarsi alquanto profittevole. Le case di vecchia costruzione sono infatti numerose e si possono trovare a prezzi stracciati, ma la vera convenienza è un’altra. Nel 2021 è ancora possibile approfittare del Superbonus 110% e degli incentivi promossi dal governo per rilanciare il settore edile. Si può dunque ristrutturare un appartamento spendendo davvero pochissimo ed aumentandone il valore in modo significativo.

Se dunque avete intenzione di investire nel mattone e di acquistare casa per poi metterla nuovamente sul mercato dopo una ristrutturazione, questo è senza dubbio il periodo perfetto e conviene approfittarne.

Bilocali e trilocali: la scelta migliore per un investimento

In quanto alla tipologia di appartamento, la scelta migliore a San Daniele del Friuli per un investimento è sicuramente il bilocale ma anche il trilocale. Sono infatti i più richiesti da coloro che si recano nel comune a scopi turistici e permettono di ottenere una rendita molto interessante. Meglio evitare invece gli immobili di ampia metratura, che potrebbero rimanere sfitti per lunghi periodi e hanno costi di manutenzione superiori.