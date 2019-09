Caseus Veneti torna con concorso miglior assaggiatore Veneto Onaf

Ancora una volta Villa Contarini a Piazzola sul Brenta è stata la vetrina dell’importante evento caseario Caseus Veneti, svoltosi sabato e domenica scorsi con un ricco programma di master class, percorsi di abbinamento, degustazioni, showcooking e molto altro ancora.

Anche in questa XV edizione, con ingresso gratuito al pubblico, si è registrata l’iscrizione a concorso di oltre 400 prodotti, a testimonianza di un’arte casearia che permea l’intero tessuto regionale e ne conferma anche l’importanza a livello di attività produttive e valore economico.

A fianco di Regione, Assessorato al turismo e Direzione Promozione Turistico Integrata, sono schierati nell’organizzazione della rassegna i sette consorzi DOP del Veneto che rispondono ai nomi di: Asiago, Monte Veronese, Casatella Trevigiana, Piave, Grana Padano, Provolone Valpadana, Montasio, oltre a quello della Mozzarella STG.

Tutti i protagonisti della rassegna sono uniti nell’obiettivo comune della valorizzazione del patrimonio caseario regionale al fine di accrescere la cultura del consumatore finale in un prodotto che è parte del territorio. Si punta dunque a far si che il consumatore accresca le proprie conoscenze nel riconoscimento del corretto livello qualitativo dei formaggi, delle varietà esistenti e delle differenti tecniche di produzione, affinamento e conservazione.

L’edizione 2019 ha accolto per la prima volta il Concorso per il miglior Assaggiatore di formaggi ONAF, svolto nella giornata di domenica, durante il quale i concorrenti si sono sfidati in prove teoriche, pratiche e di assaggio mettendo alla prova la propria conoscenza e preparazione nel mondo dei formaggi made in Veneto.

Al primo posto si è classificata la Maestra Assaggiatrice Del Ben Linda della delegazione ONAF di Treviso, che affiancata da Filippo Bertolaso e Ferdinando Garavello, rispettivamente collocatisi al secondo e terzo posto, parteciperanno alla finalissima nazionale di Bergamo del prossimo 19 ottobre.

Caseus Veneti è ormai un evento imperdibile cui partecipano visitatori provenienti da tutte le province del Veneto ma anche dalle regioni vicine.

L’occasione è ghiotta per conoscere la realtà casearia regionale ed allo stesso tempo visitare la splendida villa Contarini, villa cinquecentesca sorta sui resti di un castello degli anni mille, spettacolare “contenitore” dell’evento.

La commissione tecnica di Assaggiatori, composta da decine membri, ha provveduto alla degustazione di tutti i formaggi iscritti, attraverso un faticoso, ma appagante ed invidiabile lavoro di degustazione.

Trentotto le categorie all’interno delle quali sono stati raggruppati tutti i formaggi iscritti, che hanno visto l’affermazione della provincia di Treviso con 24 formaggi premiati, seguita da quella di Verona con dieci e via via le altre province.

Antonio Lodedo