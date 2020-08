Castello Artegna, il 1^ agosto il violoncello di Pes in Risonanze

ARTEGNA – Sabato 1 agosto con inizio alle 18, davanti al Castello Savorgnan di Artegna, si esibirà Riccardo Pes, in un concerto per violoncello solo ed elettronica intitolato “Risonanze”, con musiche di Tiersen, Bach, Cohen, Sollima e dello stesso Pes ispirate al concetto di “risonanza”, il principio secondo cui elementi di natura affini entrano in vibrazione tra di loro (in caso di maltempo, il concerto avrà luogo domenica 2 agosto alla stessa ora).

Musica e archeologia, binomio virtuoso. Saranno all’insegna dell’arte e della storia i primi fine settimana di agosto sul Colle di Artegna, con l’obiettivo di promuovere un luogo esclusivo che può concorrere a rendere il paese friulano una meta irrinunciabile.

Per il rilancio del complesso di San Martino dopo i difficili mesi trascorsi, il Comune di Artegna e l’Ecomuseo delle Acque hanno pensato alla combinazione di due fattori: valorizzare da un lato il patrimonio storico-artistico del colle, promuovere dall’altro il repertorio musicale classico ed etnico, con le interpretazioni di un giovane violoncellista e compositore, vincitore di numerosi premi internazionali, e di un gruppo friulano che fa ricerca sul campo.

Riccardo Pes si è laureato con il massimo dei voti al Royal College of Music di Londra sotto la guida della professoressa Melissa Phelps, dove ha conseguito l’Artist Diploma in Performance.

Si è perfezionato con il maestro Giovanni Sollima di cui ha frequentato i corsi all’Accademia Nazionale “Santa Cecilia” di Roma. Suona un violoncello del liutaio Edgar Russ, realizzato a Cremona nel 2014. Ha detto di lui Giovanni Sollima, violoncellista di fama internazionale e uno dei compositori italiani contemporanei più eseguiti nel mondo: «Riccardo è davvero un musicista interessante, un violoncellista e compositore veramente creativo, il suo modo di suonare è una perfetta combinazione di sapienza, competenza tecnica, lirismo naturale, suono fluente e raffinato istinto musicale». https://www.riccardopes.com