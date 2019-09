CeFAP, industria alimentare: corso gratuito per giovani Under 30

FVG – Un’opportunità di formazione gratuita da non lasciarsi sfuggire, perché ha come obiettivo l’inserimento lavorativo presso un’azienda di successo in espansione sul territorio: è il corso post-diploma per TECNICO DELLE PRODUZIONI SPECIALI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE, organizzato da CeFAP – Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola Permanente in collaborazione con Roncadin Spa, leader nella produzione di pizze di qualità.

Il corso, in partenza a ottobre, è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e rientra tra le proposte 2019-20 di Formazione Tecnica Superiore in Friuli Venezia Giulia:

800 ore complessive, di cui 480 d’aula, distribuite tra le sedi di Cordenons e Spilimbergo, e 320 di stage presso lo stabilimento Roncadin di Meduno (PN). L’azienda pordenonese ha partecipato direttamente alla progettazione del corso, con l’obiettivo di selezionare e formare personale da inserire nelle linee produttive del proprio stabilimento.

Il Tecnico delle produzioni speciali dell’industria alimentare è infatti una figura molto richiesta per le sue competenze specialistiche nella produzione di prodotti da forno adatti a persone con specifiche esigenze dietetiche: esperto di problematiche alimentari e di chimica degli alimenti, è colui che controlla i processi produttivi verificando che avvengano nel rispetto della normativa e dei protocolli di produzione.

Per questo gli allievi verranno formati in materia di Sicurezza, Qualità e Igiene in ambito alimentare, Tecnologia degli alimenti, Comportamenti alimentari, Organizzazione della produzione, Progettazione di prodotti artigianali e Analisi organolettica di prodotti alimentari.

Al termine del corso i partecipanti, che devono avere meno di 30 anni ed essere disoccupati, inoccupati o inattivi, avranno la possibilità di entrare a far parte del team Roncadin, oggi composto da più di 500 persone che lavorano come fossero ancora in un laboratorio artigianale: l’attenzione estrema verso il cliente e la ricerca continua sulle materie prime danno vita a ricette sempre nuove e stuzzicanti, in linea con le nuove tendenze del mercato come la pizza gluten free.

Per informazioni: Paola Alessandrini – p.alessandrini@cefap.fvg.it / tel. 0432 821104