Cicloturismo in Friuli: i migliori percorsi

Senza ombra di dubbio il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di eccellenze in ogni settore, fra cui le opportunità che offre il suo territorio agli amanti del ciclismo. Non per forza un ciclismo agonistico, ma anche il semplice piacere di pedalare all’aria aperta seguendo itinerari ben concepiti.

Durante l’incontro organizzato dalla “Fondazione Friuli” si è fatto un primo punto della situazione sulle possibilità di sviluppo locale offerte dal ciclismo, sia in termini di cicloturismo che di sostenibilità ambientale della mobilità. Sul primo aspetto i dati sulle presenze turistiche, anche provenienti da Paesi esteri, fanno notare il crescente apprezzamento per la scoperta del nostro territorio sulle due ruote di pari passo agli utilizzatori della bici per spostamenti quotidiani. Per quanto riguarda, invece, la ecosostenibilità, non si può più prescindere dal ricorso a questo mezzo di trasporto sia per abbattere le emissioni inquinanti che per favorire l’attività fisica a favore del benessere.

La tradizione ciclistica friulana dell’ultimo secolo è di tutto rispetto, soprattutto pensando agli ultimi 80 anni del ciclismo pordenonese. I più esperti conoscitori di questo mondo ricordano Ottavio Bottecchia, soprannominato “il boscaiolo del Friuli”, il primo ciclista italiano a vincere il Tour de France mantenendo la maglia gialla per tutte le tappe della competizione. Famoso anche per meriti al valor militare, poiché era stato medagliato per la sua partecipazione al primo conflitto mondiale come bersagliere ciclista.

Il variegato territorio è naturalmente portato ad ospitare in armonia gli itinerari slow per coloro che vogliono faticare meno e godersi in tranquillità il patrimonio enogastronomico tipico fra borghi e vigneti, insieme a percorsi sterrati per gli impavidi della mountain bike oppure le entusiasmanti salite e discese in quota che vedono passare il Giro d’Italia. Più adatto a tutti, infine, la Ciclovia Alpe Adria che si snoda fra panorami mozzafiato.

Per chi volesse anche destreggiarsi in un percorso ad hoc per la bmx, in provincia di Udine potrà usufruire dell’ARENA BMX FRIULI: oltre ad essere l’unico impianto per la pratica del BMX RACE in Friuli Venezia Giulia, è una delle più recenti piste realizzate in Italia (disegnata dall’ex Commissario Tecnico della nazionale italiana di bmx, Ludovic Laurent).

Un’altra interessante peculiarità dell’organizzazione friulana in tema di cicloturismo è la predisposizione di itinerari ciclistici adatti anche agli utilizzatori di biciclette elettriche, comunemente indicate con il termine di derivazione inglese “e-bike”. Finora nel panorama italiano non si parla molto di biciclette a pedalata assistita, se non di recente in alcune aree più virtuose (come alcune province dell’Emilia Romagna), ma può essere un eccellente soluzione per allargare la platea di coloro che possono godere di percorsi piuttosto lunghi e più impegnativi fisicamente.

Si è passati dal semplice tour pedonale guidato per le vie dei maggiori centri storici all’organizzazione programmata, anche grazie alle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, di tour guidati in bici e caschetto come quelli di San Daniele del Friuli. Escursioni di gruppo a scadenze programmate, fra dimore storiche e castelli, viste panoramiche indimenticabili dai colli, sempre seguendo le guide esperte che accompagnano i ciclisti lungo gli itinerari studiati e certificati in base al tipo di partecipante; ovviamente niente di meglio che terminare il giro con una degustazione del celeberrimo prosciutto San Daniele.

Eccellente anche la predisposizione di un sistema di trasporto pubblico integrato pronto a ricevere gli inseparabili della due ruote, che non lascia nulla al caso: ognuno dei mezzi dedicati alla copertura delle tratte per cicloturisti è dotato di spazi appositi in cui stivare il proprio “bolide senza motore”.

Bici + Barca

Bici + Bus APT: Cormons – Gorizia – Grado, passando per Gradisca d’Isonzo e Monfalcone

Bici + Bus SAF: lungo la Ciclovia Alpeadria

Bici + Treni regionali

Bici + Treno MI.CO.TRA: Trieste-Udine-Villach