Città Fiera: il 3 luglio avvio ufficiale saldi, ripartono eventi con Play Homepage

FVG – Sei italiani su dieci acquisteranno durante i saldi, secondo gli ultimi dati di Confesercenti – SWG le previsioni sono positive con un +33% di consumatori rispetto al 2020. Il prodotto più acquistato? In testa le calzature, seguite da abbigliamento, intimo e in finale gli accessori mare.

Dopo la riapertura nei fine settimana i saldi promettono un’iniezione di ottimismo alle realtà commerciali che tanto hanno atteso per ripartire. Le gallerie dello shopping di Città Fiera sono pronte ad accogliere il pubblico per i saldi da sabato 3 luglio in totale sicurezza, con le numerose misure messe in atto ormai diventate consuetudine. I 250 negozi con i 1700 addetti saranno a servizio del pubblico anche sabato e domenica.

La partenza dei saldi segna anche la ripartenza degli eventi di piazza Show Rondò. Sabato 3 luglio alle 16.30 la finale della 6^ edizione di Play Homepage, un evento organizzato da Homepage Festival in collaborazione con Città Fiera (main sponsor) e The Groove Factory, che ogni anno coinvolge numerose band e solisti locali. L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid.

In tema di divertimento il primo fine settimana di saldi sarà anche occasione per abbinare il cinema alle proposte dei ristoranti che regaleranno un ingresso al Cine Città Fiera (regolamento su cittafiera.it).