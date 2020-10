Città Fiera Magazine numero 10: moda, food e tempo libero

UDINE – Sarà un autunno/inverno pieno di novità e opportunità e le potrai scoprire tutte in anteprima nel Magazine numero 10 di Città Fiera. Moda, food e tempo libero, sono i percorsi che potrai vivere in prima persona a Città Fiera sette giorni su sette, da mattina a sera. Scoprili QUI in anteprima insieme a noi, con tanti contenuti dedicati e approfondimenti interattivi.

A Città Fiera le novità sono tante a cominciare dalla moda con le nuove collezioni dal sapore anni ’70 e ’80, le linee del passato tornano quindi a ridisegnare il nostro presente con toni decisi ma al contempo neutri come il marrone, il greige e il nero.

Per scegliere nel modo giusto l’outfit che più ci valorizza è nato inoltre il nuovo servizio di Personal Shopping Città Fiera con una stylist che vi accompagnerà nella scelta del look passo dopo passo.

Un nuovo servizio su prenotazione che vuole rispondere al desiderio di shopping sempre più personalizzato, per chi è alla ricerca del proprio stile o per chi lo vuole rinnovare e rendere più frizzante.

In un momento così delicato, con piacere segnaliamo le nuove aperture. Al primo piano troviamo il nuovo l’Outlet b/store, 2000 metri con i migliori marchi a prezzi scontati. Per le famiglie una novità da non perdere è invece il nuovo store Baby&Boys, tutta la moda da zero a 16 anni e due corner, veri e propri shop in the shop, di Mango e Chicco.

Uno spazio totalmente pensato per la famiglia anche grazie alla presenza della nuova nursery by Chicco all’interno della quale è possibile usufruire di tutti i comfort durante la visita al centro commerciale.

L’universo degli amanti della buona tavola è in fermento per l’imminente apertura a cura della Federazione Italiana Cuochi dell’Academia FVG, un nuovo concept, uno spazio innovativo che unirà l’esperienza formativa con la spettacolarità dello show cooking.

Academia sarà il punto di unione tra lo shopping e il Mondo Casa di Città Fiera, uno spazio dove assistere a corsi e dimostrazioni in diretta che ospiterà anche i corsi professionalizzanti dello IAL. New entry di Città Fiera in esclusiva per Friuli Venezia Giulia è

CioccolatItaliani con il suo nuovo locale, dove il cioccolato non può che essere protagonista assoluto rigorosamente in chiave artigianale. Per gli amanti della cucina indiana novità è il ritorno in una rinnovata location di Indiamatha accanto al Cine Città Fiera, con un ricchissimo menù e uno spazio completamente dedicato ai bambini.

Sono tanti quindi i motivi per una visita a Città Fiera, da sempre impegnato a portate il meglio dall’Italia e dal mondo nelle sue gallerie, da vivere in prima persona in totale sicurezza.