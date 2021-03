Clima: “Earth Hour 2021”, il Tiare partecipa alla grande mobilitazione mondiale

FVG – Il cambiamento climatico in atto sta mettendo a rischio il Pianeta come lo conosciamo e la

vita delle specie che lo abitano. La causa principale dell’accelerazione del cambiamento è

l’attività umana e solo intervenendo sulla componente antropica potranno essere evitate

le conseguenze più catastrofiche.

Per contribuire alla riflessione sull’importanza che il cambiamento nelle abitudini quotidiane

può avere e per stimolare ognuno a fare la propria parte, a partire dai propri visitatori, il

Meeting Place Ingka Centers Tiare Shopping di Villesse (GO) anche quest’anno aderisce

all’Earth Hour (Ora della Terra), la più grande mobilitazione mondiale sul tema del

cambiamento climatico, promossa dal WWF, che invita tutti – cittadini, istituzioni e imprese – a

spegnere le luci per un’ora. Per questo motivo, le insegne luminose del Tiare Shopping

saranno spente dalle 20.00 alle 21.00 di sabato 27 marzo 2021.

Il gesto del Meeting Place è solo una delle azioni concrete che testimoniano l’impegno

quotidiano del Tiare Shopping per la promozione della cultura della sostenibilità, per il

rispetto dell’ambiente e per contribuire a un futuro migliore.

Dalla prima edizione dell’Earth Hour, svoltasi solo a Sidney nel 2007, l’ “appuntamento con il

buio” ha via via coinvolto tutto il Pianeta e ha visto lo spegnimento di luoghi simbolici come il

Colosseo a Roma, il Cristo Redentore di Rio de Janeiro, la Tour Eiffel a Parigi, palazzi

istituzionali e insegne commerciali. L’evento ha catalizzato l’attenzione anche delle Istituzioni,

come dimostrano la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, conferita nel 2020, e i

patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e di ANCI.

Tutti i dettagli dell’iniziativa su: http://www.oradellaterra.org/ e www.tiareshopping.com