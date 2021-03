Collaborazione Vecar-Enaip Fvg per formazione addetti a carrelli elevatori

FVG – L’azienda Vecar, leader nel settore del carrello elevatore con sede a Zoppola, nella provincia di Pordenone e l’ente di formazione professionale Enaip Friuli Venezia Giulia, hanno siglato un accordo di collaborazione per la realizzazione di corsi di formazione di base e aggiornamento attrezzature secondo ASR 22/02/2012, nell’ottica di innalzare gli standard qualitativi esistenti in questo specifico settore formativo.

Per ottenere l’abilitazione prevista per gli operatori di carrelli elevatori semoventi in ottemperanza all’accordo del 22 Febbraio 2012 (pubblicato in G.U. n. 60 del 12/03/2012) in attuazione art. 73 comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., l’operatore deve frequentare un percorso formativo strutturato in moduli teorici (modulo giuridico-normativo e modulo tecnico) e pratici.

Nello specifico si tratta dei corsi di formazione teorico – pratica e dell’aggiornamento per lavoratori addetti a carrelli elevatori semoventi industriali, a braccio telescopico e carrelli sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi e relativi esami finali, finalizzati all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare l’attrezzatura in condizione di sicurezza.

La durata, i contenuti, le metodologie formative dei corsi, rispettano quanto indicato nell’Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012.

Grazie all’accordo, Vecar metterà a disposizione le proprie sedi ed attrezzature per lo svolgimento della parte pratica, mente Enaip si occuperà della parte di gestione dei corsi ed assistenza alle aziende per il finanziamento dei corsi tramite fondi interprofessionali.