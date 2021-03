Come divertirsi sul web a costo zero (o quasi)

Internet è oggi una fonte infinità di servizi di intrattenimento e divertimento, facilmente accessibili da tutti i dispositivi, sia fissi che mobili, e spesso utilizzabili gratis o comunque a costi quasi nulli. Sapersi muovere in questa vasta offerta e cogliere le tante opportunità messe a disposizione dagli operatori del settore, permette di godere delle ultime novità in maniera davvero conveniente: ecco qualche utile suggerimento!

IMG: https://pixy.org/src/488/thumbs350/4888355.jpg (Pixy)

Film e serie TV gratis: perché no?

Le piattaforme per lo streaming video sono ormai tantissime e adattate alle diverse tipologie di utenti: si va dai portali interamente dedicati allo sport a quelli incentrati su cartoni animati e film per ragazzi, dalla documentaristica ai cataloghi più ampi di film e serie TV. Qualunque siano le preferenze dell’utilizzatore, insomma, su internet è dunque possibile trovare contenuti per ogni esigenza.

In genere, per fruire dei contenuti proposti, le piattaforme di streaming video richiedono la creazione di un account e il pagamento di un abbonamento mensile dal costo di pochi euro, ma non sempre è così: in alcuni casi, infatti, è possibile guardare film e altre proposte sfruttando prove gratuite e cataloghi free.

Un colosso del settore come Netflix, per esempio, mette a disposizione un’apposita sezione per la visione di alcuni contenuti in versione completamente gratuita. L’area Watch Free di Netflix presenta una discreta scelta di serie da guardare senza abbonamento, in modo da poter anche valutare la qualità del servizio ed eventualmente decidere di registrarsi in un secondo momento a una delle offerte a pagamento.

Anche altri portali di questo genere garantiscono una certa quantità di contenuti free: è il caso, per esempio, di Rai Play, la piattaforma multimediale della TV di Stato disponibile sia da web che tramite app per dispositivi mobili, o di Rakuten TV, che presenta un’apposita sezione free. Da non sottovalutare anche la possibilità di guardare film e altri contenuti video su YouTube: spesso, infatti, proprio sulla famosa piattaforma si riescono a trovare chicche in versione integrale da vedere senza alcun esborso di denaro.

IMG: https://i2.wp.com/pixahive.com/wp-content/uploads/2020/10/Playing-video-game-on-mobile-145109-pixahive.jpg?fit=778%2C518&ssl=1 (Pixahive)

Come giocare online in modo del tutto gratuito

Tra le opportunità di divertimento offerte dalla rete internet, i giochi online rappresentano senza dubbio una delle scelte più frequenti da parte degli utenti. Disponibili per qualsiasi gusto ed esigenza, i giochi in formato digitale rappresentano una delle realtà più interessanti degli ultimi anni, capaci di muovere numeri enormi in termini di utenti e fatturati.

Chi desidera giocare online senza spendere troppo (o vuole farlo in modo del tutto gratuito) può optare per le proposte di alcuni portali specifici, che raccolgono le diverse tipologie di giochi free suddivisi per categoria e data di inserimento.

Oltre che da PC, però, molti giochi online sono oggi disponibili anche in versione mobile e, in tal senso, la possibilità di accedere ad app completamente gratuite è davvero ampia: basta collegarsi al proprio app store di riferimento ed effettuare una ricerca per scoprire quante opzioni abbiamo oggi a disposizione. Si va dai classici dei giochi in scatola, come Scarabeo e Monopoly, ai giochi di sport, dalle carte ai videogame vintage, per un ventaglio di opportunità davvero incredibile.

Anche alcuni dei giochi più in voga del momento sono in realtà disponibili in versione free: accade per esempio con i casino digitali, che pur essendo soggetti alla sottoscrizione di un abbonamento in realtà spesso offrono la possibilità di periodi di prova e giri gratis per valutare la qualità del servizio.

Sfruttando queste offerte è possibile divertirsi in maniera gratuita con slot machine, roulette, tavoli da poker e tanto altro, godendo appieno del servizio offerto dalla piattaforma. Nel caso in cui il gioco dovesse piacere davvero molto, registrarsi e creare un account sarà facile e veloce: a quel punto sarà il giocatore stesso a decidere l’importo del deposito e, dunque, della spesa complessiva.

Se si parla di giochi free, infine, è impossibile non citare uno dei giochi più famosi di questi ultimi anni, ossia Fortnite. Può sembrare strano, considerando la portata del fenomeno e la qualità del gioco, ma in realtà Fortnite è un vero e proprio free-to-play, in cui solo alcune opzioni aggiuntive e personalizzazioni sono a pagamento.

Le opportunità per divertirsi online a basso costo sono dunque davvero tante e di qualità: basta connettersi da PC, smartphone o tablet e tuffarsi in un mondo di occasioni tutte da scoprire!