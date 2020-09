Come far crescere il proprio business

Quando scegli di avviare un tuo business, devi sin da subito rimboccarti le maniche per farlo crescere. Ricordati che niente è gratis e per ottenere dei risultati devi, oltre che avere un certo budget iniziale, impiegare tanto del tuo tempo. Se dopo un certo tempo puoi allentare un po’ la presa perché ormai gli ingranaggi sono partiti, in fase iniziale devi dare davvero il massimo e fare del tuo nuovo lavoro, la priorità.

Oggi voglio offrire alcuni consigli utili per aumentare il proprio business. Sia attraverso internet che con le strategie di vendita più tradizionali.

1. Crea un business plan: Il business plan è fondamentale per qualsiasi impresa online. Si tratta di un documento che racchiude i tuoi obiettivi, la suddivisione del budget e come arrivare ai risultati che desideri ottenere. Senza questo documento infatti è molto probabile che non riesci ad aumentare il tuo business, tanto online quanto fisico. Se non hai esperienza nella redazione del business plan, allora il mio consiglio è di rivolgerti a un esperto che ti aiuta a redigerlo.

2. Individua il target di riferimento: questo lo devi fare nel business plan, ma voglio sottolineare in concetto. Ricordati infatti che non puoi avere la pretesa di piacere a tutti. Devi individuare la nicchia del mercato a cui rivolgerti e fare una comunicazione mirata verso di lei.

3. Lavora sul nome della tua impresa: le persone acquistano soprattutto dalle aziende rinomate, delle quali si fidano. Ciò non toglie che alcuni possono comprare qualcosa alla cieca e senza conoscere l’impresa, ma i guadagni in questo caso non sono consistenti. Perciò prima di tutto devi lavorare sul tuo brand, far conoscere il tuo nome. Puoi farlo attraverso la pubblicità tradizionale e fisica e/o online.

4. Esserci online: non solo perché i tuoi competitor sono li, ma perché è fondamentale per farti conoscere e aumentare le vendite. Che si tratti di prodotti fisici, prodotti virtuali o di servizi, hai bisogno di farti conoscere. Quando una persona cerca il tuo nome online tu devi essere li, con un sito web ben curato e tutte le informazioni che cercano a portata di mano. Non permettere che siano solo le recensioni degli utenti a parlare di te, ma racconta tu chi sei, cosa fai e perché.

5. Monitora costantemente i risultati: non dimenticarti che devi sempre avere tutto sotto controllo e monitorare i risultati costantemente. Se vedi che infatti, dopo un certo periodo (indicativamente di sei mesi) non stai arrivando dove vorresti, devi valutare dove stai sbagliando in modo tale da migliorare e aggiustare il tiro.

6. Studia i tuoi competitor: inventare qualcosa di totalmente nuovo oggi è quasi impossibile. Perciò sicuramente hai dei competitor, persone che vendono prodotti o servizi simili ai tuoi. Lo scopo di questa analisi non è di fornire prezzi più bassi, ma di rispondere in modo più dettagliato alle esigenze delle persone.

Sono consigli che reputo utili per iniziare a creare delle basi solidi per un business destinato al successo.