Come fare marketing in maniera ecosostenibile

In ambito economico, il tema dell’ecosostenibilità è divenuto uno dei più importanti per ogni genere di azienda attiva nei settori più disparati. La riduzione dell’impatto ambientale, attraverso tecniche e procedimenti innovativi, è un obiettivo che in molti tentano di perseguire sia per mezzo di ricerche settoriali sia nel rispetto delle normative, sempre più stringenti, in materia di tutela ambientale.

Come affrontare il problema dell’ecosostenibilità

Quando si parla di ‘ecosostenibilità’, si fa riferimento ad una vasta gamma di problematiche e di possibili soluzioni anche molto diverse tra loro, in quanto correlate alle specificità di un particolare settore. In linea generale, un’azienda – o un operatore specializzato di settore – cerca di intraprendere politiche ecosostenibili basate su principi trasversali, come ad esempio la riduzione dell’impatto ambientale e il contenimento dei consumi oppure l’ottimizzazione delle risorse.

Di contro, bisogna tenere in considerazione che tali politiche possono essere implementate principalmente entro i limiti del proprio settore di pertinenza; un’azienda di trasporti, ad esempio, può ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività ottimizzando il trasferimento delle merci tramite una pianificazione accurata (cercando di evitare viaggi ‘a vuoto’) oppure optando per diverse modalità di trasporto integrabili tra loro.

Le attività di carattere produttivo, invece, hanno altri strumenti a disposizione per implementare le proprie politiche ecosostenibili, in quanto possono intervenire tanto sul processo in sé quanto sui macchinari di produzione, cercando di limitare gli sprechi e le emissioni inquinanti; in aggiunta, cicli produttivi ecosostenibili tendono ad includere materiali di recupero o ad evitare l’impiego di agenti di origine chimica (in quanto hanno tempi di biodegradabilità molto lunghi o un impatto ambientale particolarmente forte).

Il marketing ecosostenibile

Uno degli aspetti che, di recente, si è imposto in ambito economico e finanziario è il marketing, a braccetto con la promozione del marchio (brand). Quasi tutte le aziende o le attività – a prescindere dal settore in cui operano – per ampliare la propria clientela e, di conseguenza, il volume d’affari, investono sul marketing e sulla promozione del marchio. Rispetto alla semplice pubblicità, si tratta di operazioni più complesse, in quanto non puntano soltanto ad aumentare la percezione dell’esistenza di un determinato operatore ma mirano ad un obiettivo più ampio.

Si tratta, nello specifico, di trasmettere ad un pubblico il più ampio possibile quelle che sono le caratteristiche distintive dell’azienda, del suo core business (l’attività principale) e della sua mission.

Benché le campagne di promozione viaggino principalmente sul web e sfruttino strumenti digitali, esiste anche una branca che sfrutta ancora le potenzialità dell’oggetto fisico: si tratta di quello che viene definito visual marketing, una pratica che, abbinando promozione e comunicazione, si pone l’obiettivo di sintetizzare in un oggetto destinato ad un uso specifico le caratteristiche distintive di un’azienda e del suo marchio (non soltanto il logo o i colori).

Anche questa particolare tecnica promozionale può essere attuata all’interno di un orizzonte di ecosostenibilità; in tal senso, un’azienda che volesse approntare una campagna di visual marketing promozionale per il proprio brand prestando attenzione anche all’aspetto ‘green’ potrebbe optare per l’utilizzo di oggettistica personalizzata a basso impatto ambientale (ovvero prodotti ottenuti da materiali di recupero o biodegradabili). A tal proposito, è possibile rivolgersi ad operatori specializzati del settore che hanno questo genere di opzione nel proprio catalogo, come ad esempio Duelle-Promotions.com; in tal modo, è possibile individuare l’articolo (o gli articoli) che meglio si adattano alle campagne di marketing dell’azienda.

L’oggettistica promozionale, infatti, ha grandi potenzialità da questo punto di vista: la scelta di un prodotto non solo coerente con le attività aziendali e ecosostenibile aggiunge ‘spessore’ al messaggio che viene trasmesso all’esterno ed ai potenziali clienti, veicolando un’immagine coerente con le più moderne istanze non solo del settore di pertinenza ma anche dell’intero sistema economico.