Come il 5G sta influenzando Pordenone e il Friuli Venezia Giulia

Partiamo dall’inizio e spieghiamo brevemente di cosa si parla quando si discute di 5G, che sta per 5th Generation. Semplicemente è una sigla che indica tutto un insieme di tecnologie utilizzate per la telefonia mobile con standard che definiscono, per l’appunto, la quinta generazione di questa tipologia di prodotti, che vedono un significativo avanzamento tecnologico rispetto alla seguente generazione, quella del 4G.

Sebbene anche l’Istituto Superiore di Sanità si sia pronunciato in merito alla questione, affermando che “una valutazione adeguata dell’impatto di questa nuova tecnologia potrà essere effettuata solo a seguito di una conoscenza dettagliata”, sono tantissime le campagne volte ad ostacolare l’espandersi di questa nuova tecnologia.

Le teorie dietro al 5G

Sono molte, negli ultimi anni, le teorie che hanno preso piede, spaziando da eventi accaduti all’estero come in patria. Quello che però sappiamo di certo è che la tecnologia del 5G è sicuramente un avanzamento importante nel panorama tecnologico e di comunicazione del nostro tempo.

Diciamocelo chiaramente, ormai siamo sempre tutti attaccati a uno smartphone, per condividere foto, messaggi vocali o comunque sia momenti che ci teniamo non rimangano solo nella nostra memoria. Grazie alla velocità che questa innovativa tecnologia permetterà di raggiungere, tutto questo sarà molto più semplice e rapido da fare.

Probabilmente siamo tutti pronti a negare di sfruttare i nostri telefoni anche per scopi più leggeri, come giocare alle slot online o ad altri tipi di applicazioni, ma in realtà sono moltissimi quelli che ne fanno uso anche e soprattutto per questo. Avere la garanzia di una connessione stabile e veloce in momenti come questi è sicuramente un buon punto di partenza per potersi svagare e divertire.

Tuttavia, alcune persone hanno delle riserve, poiché ci saranno sempre quando i cambiamenti verranno introdotti nel mondo. Soprattutto i cambiamenti tecnologici che non sempre comprendiamo.

Anche il 5G non è esente e anzi, sono sempre di più in tutta Italia i movimenti o i gruppi che si attrezzano per protestare contro tale tecnologia. Anche alcune testate giornalistiche hanno la tendenza a manipolare un po’ le notizie, facendo magari passare uno stop puramente tecnico come dovuto effettivamente a problematiche che, a conti fatti, non esistono. Nel mondo dell’informazione tutto il giorno, tutti i giorni, diventa sempre più importante saper riconoscere il vero dal… meno vero!

Pordenone e il 5G

Anche la provincia di Pordenone e in generale tutta la regione si stanno preparando per accogliere il 5G, pur trovando comitati che manifestano contrariamente. Già da qualche mese, in realtà, WindTre ha iniziato ad interessarsi al territorio locale.

Dopo la sperimentazione tenutasi durante l’estate scorsa, infatti, l’azienda di telefonia mobile nata dalla fusione tra Wind e Tre si è già impegnata a fornire la prima copertura sia a Pordenone che a Gorizia. La tecnologia utilizzata è la DSS, che sta per Dynamic Spectrum Sharing, capace di garantire all’operatore l’utilizzo delle antenne già sfruttate per il 4G. Questo ha il vantaggio di permettere un passaggio fluido da un sistema all’altro, evitando così di andare a “svuotare” la rete che viene usata quotidianamente.

Sono tantissimi però i sindaci locali, tra cui si trovano anche quelli di Udine e Trieste, che non hanno ancora veramente preso una decisione in merito. Essendo essi a conti fatti le figure che fanno da garante per la sicurezza e per la salute dei loro cittadini, hanno chiaramente la possibilità di dire l’ultima parola.

Si tratta di una tecnologia nuova, di cui c’è ancora molto da scoprire e che comunque, presto o tardi, entrerà con forza nella vita di tutti. La cosa importante, come sempre, è raccogliere le giuste informazioni dalle giuste fonti seguire delle giuste linee guida, in modo da tutelare al contempo sia gli interessi economici che di salute pubblica., che dovrebbero essere sempre portati avanti di pari passo.

Ovviamente trattandosi di un argomento tanto delicato è molto semplice farsi un po’ fuorviare, sia un senso che nell’altro, ecco perché è importante scegliere con cura le proprie fonti di informazione e verificarne l’attendibilità.