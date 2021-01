Come risparmiare sulla bolletta del gas: i migliori consigli utili

Risparmiare sulle utenze domestiche è uno dei maggiori crucci che le famiglie italiane hanno. Con l’inizio dell’anno, inoltre, i costi di luce e gas aumentano, rendendo ancora più pesanti le bollette che vengono recapitate a casa. Di seguito, si possono scoprire alcuni consigli utili per ridurre il costo della bolletta del gas metano da mettere subito in pratica.

Sfruttare i bassi rendimenti del sistema di riscaldamento

Il motivo per cui moltissime persone ricevono delle bollette della luce da capogiro riguarda il fatto che usano in modo errato il sistema di riscaldamento. In particolare, molti hanno la cattiva abitudine di arrivare a casa e alzare il termostato al massimo, anche sopra i 23° – 24° C, lasciandolo attivo per un paio di ore perché pensano che in questo modo l’ambiente si riscaldi subito e in fretta. Invece, è una pessima idea sotto diversi punti di vista; anzitutto, la caldaia è costretta a lavorare alla massima potenza consumando grandi quantità di gas combustibile. In secondo luogo, se l’acqua che gira dentro ai tubi del sistema è molto calda, la dispersione di calore lo è altrettanto.

Il consiglio migliore per risparmiare è sfruttare i cosiddetti bassi rendimenti del sistema di riscaldamento. Significa impostare una temperatura più bassa, appena 19° C, e lasciare il riscaldamento sempre attivo. In questo modo, si aumenta l’efficienza perché la caldaia funziona al minimo evitando alti consumi e la dispersione di calore si riduce.

Cambiare fornitore

Il costo del gas metano per il riscaldamento non è uguale e ci sono alcuni fornitori che lo fanno pagare di più. Per iniziare a risparmiare vale la pena fare dei confronti tra le varie offerte per trovare la più conveniente. I fornitori di gas metano per l’impianto termo sanitario non sono tutti uguali ed è possibile trovare un prezzo più conveniente. Ora visita il sito di Hera Comm per scoprire le migliori offerte per la fornitura di gas metano.

Fare attenzione all’uso e allo spreco di acqua calda

Molti non fanno caso alla quantità di acqua calda che usano, sprecandola e quindi aumentando il costo che viene fatturato in bolletta. Ogni volta che si apre il rubinetto dell’acqua calda, si aumentano i consumi che fanno alzare il costo della bolletta del gas. Il primo passo è rendersi conto che c’è una stretta correlazione tra uso dell’acqua calda e costo da pagare per la fornitura di gas. Il secondo passo, è iniziare fare più attenzione e aprire il rubinetto dell’acqua calda solo quando è strettamente necessario, evitando di farla scorrere quando in realtà non la si usa.

Migliorare la coibentazione e l’isolamento termico

Quando si parla di costo del gas metano pagato in bolletta, bisogna aprire un altro capitolo che riguarda la coibentazione e l’isolamento termico. Si tratta della capacità dell’immobile di mantenere stabile la temperatura all’interno. Se la casa non è ben coibentata, i caloriferi restano accesi per ore e ore senza riuscire a raggiungere la temperatura desiderata. Interventi per aumentare la coibentazione sono essenziali per migliorare l’efficienza e abbassare i consumi di gas metano.