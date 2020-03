Come scegliere un corso di fotografia

Ormai da anni anche in Italia si registra un boom dei corsi di fotografia, dato che è la logica conseguenza dell’attenzione sempre più marcata di una società che vede nell’immagine un fattore di grande importanza. Basta dare un’ occhiata ai social media per notare la presenza di moltissime immagini cui gli utenti affidano il compito di raccontarsi e descrivere il proprio mondo.

Un boom che è peraltro una delle conseguenze della rivoluzione tecnologica in atto e di un utilizzo sempre più massiccio di quelle informatiche e legate alla mobilità. Il riferimento in quest’ultimo caso è naturalmente allo smartphone, dotato di una fotocamera che ne fa uno strumento aggiuntivo alla classica macchina fotografica nell’elaborazione dell’immagine.

Molto spesso, anzi, chi inizia a scattare fotografie con il proprio telefonino avverte la necessità di fare il secondo passo, rivolgendosi proprio ad una macchina fotografica professionale. Da qui al corso di fotografia, il passo è breve.

Perché iscriversi ai corsi di fotografia

Perché optare per un corso professionale di fotografia? Anche chi inizia scattando istantanee con il proprio smartphone, prima o poi si trova di fronte ad uno scalino, quello relativo alla qualità delle immagini riprese. Per avere una resa visiva pari all’immaginazione, è necessario seguire una serie di regole base che possono fare la differenza tra una semplice immagine e una fotografia artistica.

Tali regole sono il pane giornaliero dei fotografi professionisti. Proprio loro, quindi, sono chiamati non solo a testimoniare, ma anche a trasmettere la propria capacità tecnica, vero e proprio viatico per regalare un taglio più emozionale al risultato finale.

Il successo dei corsi di fotografia in Italia

Il successo dei corsi di fotografia è globale, anche l’Italia è stata interessata negli ultimi anni da un proliferare di iniziative in tal senso. A organizzare corsi di questo genere sono strutture di varia natura, più o meno professionali.

E proprio l’ente che propone il corso dovrebbe essere il primo criterio in fase di scelta. Consigliabile affidarsi a scuole o studi noti, in grado di dimostrare una comprovata esperienza. Al riguardo è possibile utilizzare proprio Internet per cercare pareri e suggerimenti.

Naturalmente è importante non solo il nome dell’ente proponente, ma anche quello dei docenti. In particolare, con l’avanzamento del corso è fondamentale che il docente sia un fotografo professionista il cui livello deve essere testimoniato.

Infine il discorso relativo ai costi. In tal caso, entrano in gioco due fattori: il budget disponibile e le proprie aspettative. Se si intende frequentare un corso che sia effettivamente utile, non si può lesinare troppo; l’ideale è ricercare un elevato rapporto tra la qualità del corso ed il suo costo.