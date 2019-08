Come si progetta un buon impianto di climatizzazione negli ambienti di lavoro?

Creare un clima salubre e confortevole nell’ambiente di lavoro è fondamentale per la buona resa del personale: per raggiungere un risultato ottimale tecnologie performanti e competenze tecniche sono essenziali ma spesso non sufficienti.

La nostra lunga esperienza sul campo ci ha insegnato a mettere sempre in primo piano le necessità umane e relazionali all’interno di ogni ambiente, per le quali non esiste una regola precisa.

Quando studiamo un nuovo impianto mettiamo da parte per un momento il nostro profilo tecnico per dare spazio all’ascolto dei bisogni delle persone, immaginando una giornata-tipo e proiettandola nelle diverse stagioni dell’anno.

Case history : la Cooperativa San Mauro

Qualche tempo fa abbiamo ricevuto una richiesta da parte della cooperativa San Mauro di Maniago, che impiega al suo interno numerose persone con disabilità, affidando loro attività artigianali conto terzi.

Prima del nostro intervento i dipendenti della cooperativa lavoravano, durante l’estate, a una temperatura media di 30/31°, mediamente diffusa in tutto il capannone. Con la nostra nuova installazione la cooperativa è riuscita a ottenere una temperatura molto più salubre e confortevole, secondo le esigenze degli utilizzatori.

Il fattore più importante non è però tanto legato alla temperatura ma alla suddivisione degli ambienti, che possono godere di una climatizzazione differenziata in base alla presenza o meno di personale e alle esigenze dei diversi gruppi di lavoro. Il capannone infatti è diviso in tre macro-aree che costituiscono il laboratorio grande, il laboratorio più piccolo e la sala da pranzo, trovano inoltre spazio l’ufficio di direzione e la segreteria.

Grazie all’installazione di sette unità esterne e quattordici unità interne, serie Daikin Perfera FTXM, abbiamo garantito flessibilità, risparmio energetico e comfort nel rispetto dell’ambiente: gli apparecchi installati utilizzano il gas R32, attualmente il refrigerante più ecologico in commercio.

