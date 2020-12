Consiglio regionale Fvg approva manovra bilancio da 4,6 miliardi

FVG – Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato nella notte la manovra finanziaria per il 2021. Le tre leggi di bilancio sono state votate in modo compatto dalla coalizione di centrodestra, contrarie invece le forze di opposizione.

L’impegno finanziario complessivo è di 4,6 miliardi di euro e circa il 60% delle risorse sarà destinato alla sanità: 2,78 miliardi, la gran parte dei quali (2,4) per la spesa corrente, in piena emergenza Covid.

Tra le altre poste di bilancio, 398 milioni di euro sono destinati a Infrastrutture e trasporti; 115,6 milioni alle attività produttive (la metà dei quali riservata al turismo) e 106 milioni all’ambiente. Un emendamento presentato dalla Giunta ha inoltre riservato 354 milioni nel prossimo triennio a investimenti. Il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, ha però sottolineato che nel 2021 dell’intera somma “saranno investiti solo 26 milioni, una cifra assolutamente normale”. Nelle dichiarazioni di voto finali, gli esponenti delle opposizioni – riferisce una nota del Consiglio regionale – hanno criticato il metodo adottato dalla maggioranza, stigmatizzando il mancato coinvolgimento sul maxi emendamento sugli investimenti del triennio.

La manovra di bilancio prevede, tra le altre cose, anche un finanziamento per 26 milioni, resi in forma di prestito dalla Regione al Comune di Trieste, per avviare opere di urbanizzazione nel Porto Vecchio, in cambio della concessione in proprietà dei Magazzini 2 e 4, che nelle intenzioni della Giunta – riporta una nota della Regione – dovrebbero ospitare la sede della maggior parte delle direzioni regionali che insistono su Trieste, circa mille postazioni di lavoro.