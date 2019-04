Conto alla rovescia per 7^ edizione Ecomaratona Collio Brda

CORMONS – Torna la maratona dal fascino unico, che unisce bellezza, sport, natura e passione per il vino nello straordinario scenario del Collio: il 27 e 28 aprile 2019, con partenza da Cormons prenderà il via la settima edizione dell’Ecomaratona del CollioBrda (BRDA è Collio in sloveno) che vedrà centinaia di atleti correre nella natura in fiore del Collio Goriziano, attraversare territori di confine candidati a patrimonio Unesco e andare alla scoperta della viticoltura eroica tra i vigneti dei famosi bianchi del Collio.

Una corsa competitiva transfrontaliera unica nel suo genere, appartenente ai circuiti Fvg-Trail Running Tour e ‘Circuito Ecomaratone d’Italia’, che annovera le 6 ecomaratone più belle d’Italia e che unirà a passo di corsa Italia e Slovenia snodandosi per 46,2 km prevalentemente sterrati nelle colline del Collio.

Passando per i territori dei comuni di Cormòns, Dolegna del Collio, Dobrovo (Slovenia), San Lorenzo Isontino e Capriva del Friuli, i maratoneti avranno l’opportunità di disputare una gara “perdendosi” tra le vigne, attraversando le cantine e zigzagando tra le bottaie, immersi in una natura unica come è quella del Collio.

La gara sarà anche l’occasione per andare alla scoperta di un territorio dalle mille sfaccettature e che dà origine ai vini bianchi italiani tra i più conosciuti al mondo.

Il percorso che verrà affrontato dai podisti toccherà infatti alcuni luoghi di estremo interesse:

LA CANTINA DI RUSSIZ INFERIORE: una delle aziende vitivinicole più storiche della regione che può vantare 45 ettari di vigneti in una delle zone più suggestive della provincia goriziana. La storia racconta che nel 1868 Giulio Ettore Ritter de Zahony acquistò il colle di Russiz Inferiore per cederlo come regalo di nozze alla figlia Elvine. Eretta nel 1877 dal conte Theodor Karl Leopold Anton De La Tour Voivrè la villa-castello di Villa Russiz era caratterizzata da un insieme di edifici con due poli principali: da una parte l’azienda agricola con cantina e scuderie; dall’altra la villa-castello con il parco, il collegio, la chiesa e la filanda.

La dimora dei Conti de La Tour è un perfetto esempio di stile neo-gotico di matrice tedesca – lo “Spitzbogenstil” – o stile dell’arco acuto che in Friuli Venezia Giulia viene interpretato nella forma più classicheggiante del “gotico-quadrato”. Nonostante molti la associno al castello principesco di Miramare, la villa-castello di Villa Russiz è l’unica architettura coerentemente elaborata in questa particolare versione di eclettismo della regione.

IL BOSCO DI PLESSIVA: un parco naturale compreso fra i comuni di Cormòns e Dolegna del Collio che si sviluppa su un’altitudine compresa fra 25m e 130 m, oltre a resti di costruzioni militari è ricco di querce, rubine ad alto fusto e alberi di castagno.

LA CANTINA KLET BRDA (SLOVENIA): punto di riferimento indiscusso per la produzione ed esportazione di vini sloveni. Questa caratteristica cantina sociale con i suoi 1000 ettari di vigneti dal 1957 è la realtà vitivinicola più grande della Mitteleuropa: riunisce 400 famiglie di viticoltori che da oltre mezzo secolo scrivono la storia di successo della produzione vinicola nella regione slovena Brda.

LA CANTINA SCHIOPETTO: si estende sul territorio di Capriva del Friuli (Gorizia), famosa per essere stata la prima a produrre il vino Tocai, oggi conosciuto come Friulano, e a introdurre nuove tecnologie e innovazioni che ai nostri giorni sono fondamentali per la produzione del vino.

L’ACETAIA SIRK DELLA SUBIDA: marchio famoso in tutto il mondo per esser entrato nelle cucine stellate sia in Italia sia all’estero. Dall’acetaia Sirk infatti, realizzata completamente in legno, viene ricavato un prodotto che ha i crismi unici dell’alta artigianalità. I podisti avranno modo di passeranno inoltre tra le diverse case realizzate interamente in legno che si trovano ai margini di un rigoglioso bosco di roverelle.

Oltre alla gara competitiva che si snoderà per 46,2 km prevalentemente sterrati, i podisti potranno infatti cimentarsi in camminate ludico – motorie lungo quattro percorsi caratterizzati da diversi gradi di difficoltà ma accomunati dal fatto che si snoderanno lungo i saliscendi tipici delle colline del Collio. Molto denso anche il calendario di eventi previsti nell’ambito dell’Ecomaratona.

SABATO 27:

Presso la Sala Civica si terrà un convegno dedicato al tema dell’alimentazione sportiva con la presenza di una nutrizionista (ingresso possibile solo previa iscrizione su Eventbrite).

Marco Olmo, ultramaratoneta italiano vincitore di numerosi ultra trail, in una chiacchierata con il pubblico racconterà i suoi successi e traguardi e presenterà i suoi libri.

Anche gli amici a 4 zampe avranno la possibilità di essere protagonisti: sabato 27 è infatti in programma la divertente e curiosa “Dogs RUN” per permettere ai padroni di correre insieme agli amici più “fedeli”.

DOMENICA 28:

Aperta al pubblico la mostra mercato con i prodotti della Coldiretti e degli Hobbisti.

Un’attenzione particolare l’Ecomaratona la rivolge ai bambini: presso il giardino del Comune sarà infatti allestito uno “Spazio Bimbi” dedicato a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni i cui genitori sono impegnati in una delle gare competitive.

Il servizio, organizzato dall’associazione Fiori di Lillà che opera sul territorio goriziano, sarà disponibile domenica 28 aprile a partire dalle 8.30. Si potrà usufruire del servizio iscrivendosi sul sito Eventbrite (le iscrizioni sono limitate ad un numero massimo di 20 bambini).

L’evento è organizzato da A.S.D “Maratona delle Città del Vino”, con la collaborazione dei Comuni di Cormòns (Gorizia) e di Brda (Slovenia) sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), dell’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) , dell’Italian Ultramarathon and Trail Assosiation (IUTA) e dell’International Trail Running Association (ITRA)