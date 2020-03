Coronavirus: 14 casi in Fvg. C’è anche un consigliere regionale. Quarantena precauzionale per Bidoli e Bolzonello

FVG – I casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 14.

L’ultimo caso di positività riguarda un consigliere regionale. Si tratta di Igor Gabrovec del gruppo del Partito democratico, che ha partecipato a una parte della seduta dell’aula che esaminava il provvedimento SviluppoImpresa.

Gabroivec era febbricitante e si è poi recato all’ospedale di Cattinara per controlli, dopo i quali il tampone effettuato è risultato positivo.

La Direzione Salute della Regione ha disposto la cancellazione delle sedute d’aula di oggi (mercoledì), e di domani (giovedì).

Si provvederà anche a sanificare l’aula e gli ambienti del palazzo di Piazza Oberdan.

Intanto, saranno otto, e non quattro come originariamente previsto, tra cui i pordenonesi Sergio Bolzonello e Giampaolo Bidoli, i consiglieri regionali che verranno sottoposti a quarantena preventiva dopo il caso di positività registrato in Consiglio.

Una decisione a pure scopo precauzionale – perché non è detto che siano stati contagiati così come chi ha avuto contatti con loro visto che il virus non diventa “attivo” e trasmissibile in pochi minuti – ma dettata dalle procedure sanitarie adottate in questo periodo di crisi.

La scelta, dunque, è caduta su quei consiglieri regionali che si trovano più vicini a Gabrovec, in Consiglio regionale. Parliamo, oltre ai citati Bolzonello e Bidoli, di Massimo Moretuzzo, Antonio Lippolis, Stefano Mazzolini, Franco Iacop, Francesco Russo e Diego Moretti.

Tutti dovranno restare in quarantena contumaciale, vale a dire a casa, per due settimane con l’evoluzione della situazione monitorata quotidianamente dai tecnici del servizio sanitario regionale.