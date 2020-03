Coronavirus, 5 casi positivi in Friuli Venezia Giulia

FVG – In Friuli Venezia Giulia sono risultati positivi al test del coronavirus cinque casi, uno a Gorizia, uno a Trieste e tre a Udine.

Lo afferma la Regione Fvg. I pazienti sono stati presi in carico dal Servizio sanitario

regionale e i campioni dei test inviati all’Istituto Superiore di Sanità.

Il primo paziente della regione positivo al tampone per il Covid-19, e anche alle controanalisi, è un 50enne di Gorizia – non in gravi condizioni e già messo in quarantena domiciliare – che avrebbe contratto il virus all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso – teatro di uno dei principali focolai veneti di diffusione – nel corso di una visita a un parente ricoverato nel nosocomio della Marca.

Il 50enne, da quello che si è appreso, vive da solo nel capoluogo isontino, è dipendente di un’azienda della zona e dopo la “trasferta” trevigiana sarebbe entrato in contatto con almeno mezza dozzina di persone, oltre alla madre, che però, almeno al momento, risulterebbero essere asintomatiche, a differenza di quello che viene definito il “paziente zero” del Friuli Venezia Giulia.