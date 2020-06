Coronavirus, a marzo crollano le nuove assunzioni

FVG – Nel primo trimestre del 2020 il numero di nuovi rapporti di lavoro dipendente attivati in regione nel settore privato, esclusa l’agricoltura, è diminuito del 25,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (8.858 in meno).

Tale flessione ha riguardato tutte le tipologie contrattuali ed è stata particolarmente accentuata per i rapporti che prevedono un termine, in particolare per le assunzioni in somministrazione (-39,1%) e per quelle stagionali (-33,9%). I contratti a tempo indeterminato e di apprendistato mostrano invece una dinamica meno negativa (rispettivamente -9,7% e -13,1%).

Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha elaborato dati Inps.

Il mese di marzo, come era prevedibile, ha registrato un vero e proprio crollo dei flussi di assunzione, che si sono dimezzati rispetto allo stesso mese del 2019 (-48,9%, pari a quasi 5.700 unità in meno) per effetto dell’emergenza legata alla pandemia Covid-19.