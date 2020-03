Coronavirus, altri 3 casi in Fvg. Ora siamo a 12

FVG – Altri tre casi di positività al coronavirus sono stati registrati oggi, 2 marzo, dal Sistema sanitario regionale.

Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta, come ha spiegato la Regione, di persone residenti nell’area udinese riconducibili all’ultimo caso rilevato la notte scorsa. Gli interessati sono stati presi in carico dal Sistema sanitario regionale. Di uno si sa che, essendo le sue condizioni di salute non gravi, si trova in quarantena domiciliare.

Ammontano quindi a dodici i casi in regione (7 a Udine, 3 a Trieste e 2 a Gorizia). Fra gli ultimi casi, vanno registrati quelli di un assessore comunale di Remanzacco e della moglie che ha partecipato, nei giorni scorsi, al convegno dell’Università di Udine (da cui si sono originati i casi registrati finora nel capoluogo friulano e nell’hinterland) e che, a sua volta, ha contagiato un altro parente.