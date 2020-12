Coronavirus: atterrato a Ronchi ultimo volo da Londra. C’è un positivo

FVG – E’ atterrato nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre, l’ultimo volo commerciale proveniente da Londra (aeroporto di Stansted) e diretto al Trieste Airport di Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia. Il collegamento, garantito dall’irlandese Ryanair, è partito in orario dalla capitale del Regno Unito ed è l’ultimo in regione prima dell’entrata in vigore del blocco dei voli dalla Gran Bretagna imposto dal governo e annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Per i 134 passeggeri è scattato il tampone rapido. Un passeggero è risultato positivo, ma ancora non è chiaro a quale variante del virus.

Tutti i 134 passeggeri del volo Londra-Trieste sono stati controllati attraverso i test rapidi e molecolari per il Covid-19, attraverso un’operazione coordinata dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino”.

Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, spiegando che “il volo è atterrato pochi minuti prima che il Governo bloccasse i voli diretti e in arrivo dal Regno Unito per evitare la diffusione della nuova variante di Covid-19 recentemente identificata. Al momento non ci sono evidenze di soggetti con sintomi influenzali tra le persone atterrate oggi nella nostra regione ma, al fine di garantire la massima sicurezza, verranno sottoposte a test”