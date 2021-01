Coronavirus, aumentano i colori. In Fvg sarà “giallo plus”: ordinanza Fedriga in vista

FVG – Come già scritto in altro articolo, da lunedì 1° febbraio, il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla, ma sarà una sorta di fascia “giallo plus”.

Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, infatti, ha tutte le intenzioni di varare, tra oggi (30 gennaio) e domani, un’ordinanza regionale che ricalcherebbe, in tutto o in parte, quella uscita di scena lo scorso 15 gennaio.

All’interno dell’ordinanza dovrebbero ritrovare spazio diversi provvedimenti come, ad esempio, l’obbligo di consumazione esclusivamente seduti dopo le 11 e l’ingresso (già previsto dalle linee guida del Governo) a una sola persona nei negozi fino a 40 metri quadrati e a un cliente ogni 20 metri quadrati per i locali più grandi.

Tornano anche le raccomandazioni, prima fra tutte quella di non recarsi in abitazioni diverse dalla propria, ma anche quella di riservare l’accesso ai negozi agli anziani (over 65) nella fascia oraria tra le 10 e le 12 del mattino.