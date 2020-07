Coronavirus, aumentano i contagi in Fvg. 5 nuovi positivi

FVG – Cinque nuovi positivi e due ricoveri in terapia intensiva. È il bilancio odierno dei contagi in Friuli Venezia Giulia.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in regione sono 119, una in più di ieri, 23 luglio.

Due pazienti risultano ricoverati in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale).

Oggi sono stati rilevati cinque nuovi casi di Covid-19. Tre, come riferito dalla Regione, sono dell’area balcanica.

Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.368: 1.412 a Trieste (più uno), 1.014 a Udine (più uno), 720 a Pordenone (più due) e 222 a Gorizia (più uno).

I totalmente guariti ammontano a 2.904, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 87.

I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.